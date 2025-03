Il jeans svasato è di tendenza per la primavera: i look più belli

Lo stile anni Settanta è tornato: il jeans svasato è di tendenza per la primavera. Ecco i look più belli da sfoggiare!

Il jeans svasato è la tendenza della primavera a cui non potrai rinunciare. Un pantalone dalla vestibilità larga sul fondo che permette di ottenere look in stile anni Settanta e rimanere comunque al passo con le tendenze.

Nella sua versione in denim più chiara è uno dei jeans più ricercati in assoluto, non solo dalle teenager ma anche dalle donne over 30/40. Un modello versatile da poter indossare in ogni occasione: con sneakers e crop top per un look casual da giorno; con scarpa a punta, camicia e blazer per un look più raffinato ed elegante.

Ecco perché il jeans svasato è la tendenza di cui non potrai più fare a meno!

Jeans svasato, tendenza della primavera che vorrai sfoggiare in tante occasioni

Come sfoggiare il jeans svasato con stile? Ecco alcune idee di look da cui prendere ispirazione per la primavera!

Le temperature ancora ce lo permettono, quindi via libera a maxi felpe oversize da sfoggiare sul jeans svasato. Per un look più trasandato questa è l’opzione migliore da prendere in considerazione, non dimenticare il tocco di stile con uno stivale a punta e una mini bag in contrasto con il denim.

Se preferisci un look da giorno minimal e casual, allora dovresti indossare il jeans con la classica t-shirt bianca, protagonista della primavera estate. Concludi il look con una sneakers bassa e comoda e una borsa di tendenza total black!

Il jeans svasato sta bene su tutte le calzature, ma con un tacco elegante puoi renderlo ancora più chic e formale. Per un evento in cui non è previsto un dress code in particolare e il denim non risulta comunque essere fuori luogo, potresti indossare il tuo jeans svasato con un paio di décolleté, una camicia azzurra e un blazer in contrasto.

A proposito di camicia azzurra, hai visto quali sono i look primaverili più belli da sfoggiare fino a giugno?

Ritorna tra i capi di tendenza la classica maglia a righe, da indossare su un pantalone svasato e un trench cropped morbido color cammello, ideale per la bella stagione. Puoi conferire al look un tocco elegante con scarpe a punta oppure scegliere una sneaker e un berretto per un look più sbarazzino.

Per allungare il busto ti consigliamo di optare per un modello a vita alta, inoltre non perdere i nostri consigli su come scegliere i pantaloni in base al fisico!