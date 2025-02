Mango, i jeans più belli da indossare durante la bella stagione

Da Mango puoi trovare dei modelli di jeans di tendenza da sfoggiare in primavera. Qual è il jeans che non può mancare nel guardaroba e che può essere indossato sia di giorno che di sera? Ecco i must have di stagione che ti faranno impazzire!

5 jeans Mango di tendenza da avere questa primavera

Se non sei convinta di quale modello scegliere, puoi sempre prendere in considerazione la nostra guida su come scegliere il pantalone in base alla propria body shape.

Ora non ti resta che provare e acquistare il pantalone Mango perfetto per te!

Jeans wideleg a vita alta

Il pantalone a palazzo continua a conquistare le tendenze di ogni anno. Diventato ormai un evergreen, puoi sfoggiarlo su look da giorno o renderlo più elegante con una scarpa a punta e un dolcevita minimal.

Puoi scegliere il blu scuro, nuance di tendenza per i look da sera primaverili, o un black denim più elegante e raffinato.

Jeans Sienna flare crop

Il tessuto è un misto cotone riciclato, lo stile flare e la vita media rendono questo jeans firmato Mango uno dei must have della bella stagione. Da indossare con stivaletti, sneakers e, perché no, anche scarpe più eleganti basse come kitten heels e mocassini.

Il blu medio è il colore più ricercato, volendo puoi acquistarlo anche nella versione più chiara come il beige o il bianco.

Jeans Balloon vita alta

Un jeans perfetto per chi desidera sfoggiare outfit di tendenza giovanili e sbarazzini, il jeans Baloon a vita alta ti permette di indossare crop top e sneakers colorate alla moda per un look da giorno impeccabile.

Puoi anche indossarlo con un tacco alto, come una classica décolleté nera o nude, e scegliere come capo d’abbigliamento una maglia slim e un blazer dal taglio sartoriale.

Jeans Miami dritti vita media

Con il suo grigio pastello conquista un posto tra i jeans di Mango must have della bella stagione. il jeans Miami a vita media dal design dritto e lungo è un capo da avere assolutamente nell’armadio.

Puoi giocare con i colori e scegliere dettagli in contrasto con il beige del pantalone.

Jeans Mom2000 vita alta

Il jeanas mom fit è una tendenza della primavera 2025 da non lasciarsi scappare. Il modello proposto da Mango è ispirato ai look del passato, perfetto da sfoggiare con una t-shirt bianca e una giacca biker per un look più sbarazzino, altrimenti puoi sempre abbinarlo ad una camicia elegante e un blazer oversize.

Puoi trovarlo in 4 colorazioni: blu medio, il più richiesto, blu scuro vintage, blu scuro, black denim.