Il jeans devorè è arrivato ed è qui per restare

Conoscete la tendenza del momento? Sono loro, i jeans devoré da indossare per questa primavera estate. Ecco come poterli abbinare e, sopratutto, in quale occasioni sfoggiarli!

Una parte di tessuto denim sostituito da un motivo a rilievo, nascono così i jeans devoré e siamo certe che conquisteranno anche il vostro guardaroba. Un modello di pantalone particolare, è sempre più di moda e sta spopolando tra le influencer e le fashion addicted sui social: il jeans devoré è un pantalone che non puoi lasciarti sfuggire.

Fino a qualche settimana fa siamo state sommerse da look con jeans strappati, da indossare non solo in primavera estate ma anche durante il periodo invernale, nonostante le basse temperature. A quanto pare, però, questo modello di jeans verrà decisamente sostituito dai nuovi arrivati. E li indosseremo in primavera, in estate e… chissà, forse anche con l’arrivo della fredda stagione!

Il jeans di moda per la primavera firmato Diesel

Il denim, tanto amato da donne di tutte le età: si può indossare in tantissime occasioni, con scarpe da ginnastica o con décolleté nere di tendenza, si indossa sia d’inverno che durante la bella stagione… insomma, è un vero e proprio must have.

Il jeans nel corso degli anni ha visto numerosi cambiamenti: è diventato skinny, poi extra large, si è riempito di strass o di strappi distribuiti un po’ dappertutto, dalle ginocchia alla caviglia, fino ad arrivare ad essere completamente… divorato. Ed è proprio così che nasce il nome di “jeans devoré” che in francese significa proprio jeans divorato.

Glenn Martens, designer di Diesel, ha portato sulla passerella della Fashion Week dei jeans mai visti prima: completamente divorati e la parte mancante è stata sostituita da un motivo trasparente per creare un effetto see–through. La modella li indossa con una semplice canotta (divorata) e un tacco a punta. Per rendere il tutto più chic non manca la tracolla total white con tanto di brand in bella vista.

Possiamo prendere ispirazione da questo look per crearne uno più alla portata di tutte: una semplice t-shirt, un crop top o, perché no, anche una camicia total white, una borsa di tendenza per la primavera estate 2023, e delle scarpe da scegliere in base al contesto. Indossate un sandalo elegante o un tacco per apericena con le amiche in un locale, altrimenti optate anche per delle sneakers alla moda!