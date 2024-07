Jeans bianchi: ecco i consigli per abbinarli ed essere alla moda (anche dopo gli anta)

Sentirci belle e comode quando usciamo di casa è la cosa migliore, ecco quindi come abbinare i jeans bianchi in estate

Ami indossare i pantaloni o meglio i jeans bianchi? Questi sono i consigli che devi assolutamente seguire per essere top!

La mattina quando ci prepariamo vogliamo essere bellissime e allo stesso tempo comode. Tutte noi, o quasi, preparano i vestiti la sera così facendo la mattina non abbiamo problemi nel decidere cosa indossare. Ma un dubbio ci viene molto spesso. Come indossiamo i jeans bianchi?

Ecco i segreti di moda che devi assolutamente conoscere. Le esperte di Pourfemme hanno scritto alcuni suggerimenti davvero validissimi. Sappiamo di averti incuriosito, quindi prosegui nella lettura e prendi appunti. Rimarrai senza parole.

Jeans bianchi: così sarai perfetta sempre

Questo tipo di pantalone è super essenziale da avere nell’armadio e ci permette di dargli ogni volta una sfumatura d’uso diversa. E’ un caposaldo dello stile casual chic. E’ elegante e confortevole al tempo stesso. Perfetto da utilizzare in estate.

Dalle passerelle abbiamo visto un segnale molto importante, ovvero tutte le varie declinazioni per un jeans bianco. Perfetto con i tacchi o con le ballerine. E per quanto riguarda i modelli? A palazzo, a zampa, skinny, insomma quello che più ami tu va bene, l’importante che sia bianco.

Ma come lo abbiniamo:

bianco su bianco . Perfetto per l’estate ed è un vero must-have. Un jeans ed una camicia bianca sono un vero passe-partout. Meravigliosi com le sneaker o perfetti, la sera, con un bel tacco. Vogliamo spezzarlo un pochino? Indossiamo una cintura sottile nera. Saremo perfette come Kendall Jenner.

. Perfetto per l’estate ed è un vero must-have. Un jeans ed una camicia bianca sono un vero passe-partout. Meravigliosi com le sneaker o perfetti, la sera, con un bel tacco. Vogliamo spezzarlo un pochino? Indossiamo una cintura sottile nera. Saremo perfette come Kendall Jenner. Jeans bianco per l’ufficio. Scegliamo line sottili e minimal. Abbiniamo una camicia in cotone o una blusa in seta. Se occorre va benissimo anche un blazer di lino sopra.

Scegliamo line sottili e minimal. Abbiniamo una camicia in cotone o una blusa in seta. Se occorre va benissimo anche un blazer di lino sopra. Camicia in denim. Perfetta per trascorrere qualche giorno fuori porta. Abbiniamo anche delle sneaker coloro sabbia e una cintura marrone.

Perfetta per trascorrere qualche giorno fuori porta. Abbiniamo anche delle sneaker coloro sabbia e una cintura marrone. Jeans bianchi alla francese . Mettiamo, ovviamente, una maglietta a righe sul blu con delle ballerine o un cardigan senza nulla sotto. Il look è pronto!

. Mettiamo, ovviamente, una maglietta a righe sul blu con delle ballerine o un cardigan senza nulla sotto. Il look è pronto! Sporty chic. In questo casa indossiamo delle magliette con la borsa in color-pop. Indossiamo delle sneaker ed il gioco è fatto.

Come vedi non è assolutamente difficile indossa i jeans bianchi per tantissimi occasioni d’uso una completamente diversa dall’altro. Noi oggi ti abbiamo dato solamente qualche spunto, adesso sta a te capire che cosa ti sta meglio e dove ti senti più a tuo agio.

La moda è anche interpretazione di quello che vediamo sfilare. Leggi anche il nostro approfondimento su i look da copiare e sfoglia la nostra galleria fotografica su come abbinare i jeans