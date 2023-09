Invitata al matrimonio, non solo il bianco: c’è un altro colore che non si dovebbe indossare, ecco perché

Non solo il bianco: quando siamo invitati ad un matrimonio c’è anche un altro colore che dovremmo proprio evitare. Perché?

Ricevere un invito per un matrimonio è, allo stesso tempo, croce e delizia. Questo perché siamo, ovviamente, felici per la coppia innamorata che sta per coronare il suo sogno, ma non possiamo certo trascurare un dettaglio importante come la spesa che ci porterà. Tra regalo agli sposi, abiti e accessori spesso da acquistare, parrucchiere, barbiere e chi più ne ha più ne metta. Oltre al “problema” economico, vi è da tenere a mente anche quello della mise. Sappiamo tutti che scegliere un abito non è semplice, soprattutto per le donne: sono molti i fattori che influenzano la decisione, dalla stagione alla praticità al desiderio di fare bella figura. Una regola che conosciamo bene riguarda il “divieto” di vestire di bianco, colore riservato alla sposa. In realtà, però, c’è anche un’altra nuance che andrebbe evitata. Di quale si tratta e perché?

Matrimonio, il colore da evitare se siamo tra gli invitati: no, non c’è solo il bianco

In realtà ci sono una serie di colori che sarebbero “sconsigliati” quando si tratta di una festa di matrimonio, ma la maggior parte di questi sono legati a specifiche religioni, credenze e così via. Alcune tinte, invece, come per l’appunto il bianco, sono da evitare per ovvie ragioni: nel caso appena citato ad esempio, perché si tratta di un dettaglio riservato alla sposa. A quanto pare, però, sarebbe importante assicurarsi di non indossare anche un altro colore in modo specifico: di quale si tratta?

Ebbene, si parla del rosso, in molte sfumature diverse. Che sia acceso, fuoco, rubino, perfino bordeaux chiaro, sceglierlo non sarebbe l’idea migliore. Certo, si tratta di una splendida tinta che, di solito, sta bene a tutti e che è anche facile da abbinare ad altre nuance per quanto riguarda la scelta di accessori come scarpe e borse, oltre a donare una certa vivacità sempre apprezzata. Ma per quale motivo è sconsigliato?

Semplice: rischia di metter “in ombra” la sposa. Trattandosi di un colore così deciso e “forte”, sarà naturale che catalizzi l’attenzione e vada a portare lo sguardo altrui su di noi. E, in quel giorno, tutti gli occhi devono essere puntati sulla persona che sta andando all’altare. Sebbene non sia una “regola scritta”, meglio evitare dunque, per andare sul sicuro.