Anche se il San Valentino dovremo probabilmente passarlo in casa, in un’Italia vestita di rosso ma non del tipo di rosso pensato per portare fortuna durante il 14 febbraio, nessuno ci impedisce di farci belle, soprattutto quando si tratta di completi intimi. Stare a casa può essere l’occasione di condividere una notte speciale coi propri partner! Quali sono allora le proposte migliori dei brand di intimo? Quelle più sensuali ed eleganti, raffinate e chic da sfoggiare durante un ultimo dell’anno casalingo? Ecco le nostre scelte!

Completi intimi: slip e reggiseno

Foto Intimissimi

Se siete in cerca di una garanzia, quando si tratta di intimo viene subito in mente un brand: Intimissimi. Lo sa bene anche Chiara Ferragni, che recentemente ha pubblicato qualche foto del suo pancione che cresce indossando i capi della nuova collezione per le feste del marchio di intimo italiano. La collezione è incentrata sul nero, e alterna pizzi a fiocchi e tessuti eleganti e impalpabili come il raso o il velluto. I reggiseni a triangolo con fiocco sul davanti sono perfetti per seni piccoli, mentre quelli a balconcino donano più supporto a seni abbondanti, aggiungendo un tocco vintage anni ’50 al nostro look intimo.

Foto Coco de Mer | Zalando

Brand di lusso come Coco de Mer e Fleur du Mal propongono bottom a mo’ di mini shorts in tessuti pregiatissimi e see through, da alternare ai classici slip in tulle, mentre Agent Provocateur non rinuncia a un grande classico dell’intimo sensuale: il reggicalze, tassativamente coordinato al reggiseno.

Foto Fleur du Mal

Foto Agent Provocateur

Intimo per San Valentino: sottovesti e body

Foto La Perla

Foto La Perla

Per aggiungere un tocco di sensualità in più al proprio completo intimo si può scegliere una sottoveste: i baby doll, si sa, sono da sempre simbolo di sensualità e ricercatezza, come ci insegna il brand di intimo di lusso per eccellenza: La Perla. Sul sito del brand è possibile accedere a un’intera sezione di intimo dai toni rossi e neri, sottovesti in raso rosso con bordi in pizzo nero si alternano a slip dress in lycra avvitati e a capi di intimo in nuances neutre ma raffinate come il color champagne. Se, giusto per una volta, volete virare dal classico rosso verso altre sfumature scegliete il color albicocca (simile a un dorato molto chiaro) o un bordeaux borgogna.

Foto La Perla

I body sono l’ennesima alternativa irrinunciabile per una notte di Capodanno all’insegna dell’intimo di lusso: Oysho propone un modello dal taglio vintage in rosso con fiocchi sulle spalle che ricorda i corsetti circensi del film Moulin Rouge, mentre Blue Bella sceglie il tutte, gli intagli, gli intrecci di lacci e le applicazioni di pizzi floreali; infine Ann Summers, amante del pizzo tradizionale e del rosso acceso, che propone un modello di body con ferretto perfetto per San Valentino!

Ann Summers

Foto Oysho