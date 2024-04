Intelligenza Artificiale, mai più stress per le pulizie di casa: ecco come può aiutarti la tecnologia

L’intelligenza Artificiale entra nelle nostre case: stop allo stress causato da pulizie, cucina e dall’organizzazione domestica.

In questo momento potremmo pensare ad un robottino munito di scopa e paletta, ma per questo c’è ancora tempo. Nonostante ciò, quello che può fare l’Intelligenza Artificiale ad oggi è comunque di estrema importanza, anche in ambito domestico.

Il fenomeno del ‘carico mentale’ continua a essere un argomento poco discusso, ma di grande rilevanza, soprattutto per le donne. Si tratta di un peso psicologico che molte sentono sulle loro spalle, dovuto alla gestione di tutte le responsabilità quotidiane, che spesso includono lavoro, famiglia e casa. Questo carico si traduce in stress, difficoltà a concentrarsi e perdita di fiducia in se stesse, poiché devono pensare a ogni minimo dettaglio nell’organizzazione di tutte queste sfere della loro vita. Uno stress, questo, che non risparmia nemmeno una buona fetta di popolazione maschile.

In questo periodo storico dove la tecnologia sta venendo a braccetto con questo fenomeno, la parola d’ordine è ‘opportunità’. Nel caso non si avesse voglia o tempo per organizzare tutto in autonomia, l’Intelligenza Artificiale può essere un’alleata preziosa. Sebbene sia un concetto ancora sottovalutato, strumenti come ChatGPT o Google Gemini possono venire incontro a diversi aspetti della vita quotidiana, come la pianificazione, la cucina e le pulizie.

Intelligenza Artificiale e organizzazione domestica

A chi non è capitato di avere 4 ingredienti in frigo e non sapere cosa cucinare per cena? Nessun problema, l’Intelligenza Artificiale genererà una ricetta personalizzata. Questo è solo un esempio delle potenzialità di questo strumento ancora poco utilizzato nel quotidiano.

Iniziamo dalla pianificazione degli impegni domestici: chiedendo all’IA di creare una lista degli impegni giornalieri, è possibile includere attività come fare il letto, lavare i piatti, svuotare i cestini e annaffiare le piante. Questo aiuta a organizzare meglio il tempo e a garantire che tutte le attività domestiche vengano completate in modo efficiente.

Inoltre, indicando una serie di compiti da fare, come il lavaggio dei vetri o la pulizia del salotto, è possibile chiedere all’IA di organizzare i compiti in modo che siano ben distribuiti durante la settimana e tra i membri della famiglia. In questo modo, tutte le aree della casa potranno essere pulite regolarmente senza dover affrontare tutto il lavoro nel weekend.

Un supporto importante può riguardare anche l’organizzazione della spesa. Dopo aver elencato i pasti che si desidera preparare durante la settimana, è infatti possibile chiedere all’IA di generare automaticamente una lista della spesa con tutti gli ingredienti necessari. Questo si rivela un ulteriore alleggerimento mentale, poiché evita la necessità di leggere tutte le ricette e di compilare manualmente la lista.

L’unico consiglio? Non inserire dati personali come cognomi e indirizzo di residenza per evitare ipotetici furti di dati sensibili, nemmeno poi così rari attualmente. E infine, soprattutto per richieste elaborate, sarebbe meglio controllare la fonte: seppur sembri impossibile, anche l’IA può commettere qualche piccolo errore.