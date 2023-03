Integratori al collagene e pelle più radiosa: tutto quello che devi sapere

Lo si sa: il tempo non perdona nessuno. Ecco per quale motivo intervenire tempestivamente sulla skincare routine potrebbe rivelarsi la mossa vincente, e ciò significa non soltanto attraverso prodotti cosmetici antiage – mirati a contrastare quelle comunemente ritenute imperfezioni quali rughe e scarsa elasticità della pelle – da applicare sul viso bensì anche dall’interno. Cosa intendiamo? Te lo spieghiamo immediatamente.

Quali integratori al collagene scegliere e perché farlo

Crudele natura vuole che con gli anni vadano via via diminuendo le produzioni di collagene ed acido ialuronico nell’epidermide, diretti responsabili del turgore della stessa, portando ad una graduale ed inevitabile comparsa dei segni del tempo. Al fine di garantire a lei un aspetto luminoso e disteso il più a lungo possibile risulta efficace ricorrere a dei buoni integratori alimentari: vediamo insieme quali integratori al collagene preferire.

Bear With Benefits: Kollagen and Hyaluron

Foto Pinterest | BEARS WITH BENEFITS

Niente di più goloso e divertente che assumere il proprio personale elisir di giovinezza tramite delle simpatiche caramelle gommose: quelle di Bears With Benefits altro non sono che 225 grammi di integratore alimentare, solo sotto forma di orsetti gommosi con un complesso anti-età altamente concentrato.

Natural Nutrition: collagene marino con acido ialuronico e vitamina C

Foto Pinterest | Amazon

Una proposta più tradizionale quella di Natural Nutrition, i quali integratori contengono collagene idrolizzato di origine marina combinato con vitamina C, gluconato di magnesio e acido ialuronico. Oltre ai noti benefici mirati ad articolazioni ed ossa viene stimolata tramite la loro assunzione la rigenerazione dei tessuti, con conseguente maggiore idratazione della pelle a scongiurare la comparsa delle rughe.