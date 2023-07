Integratori botanici: cosa sono, perché si assumono, a cosa servono

Con l’arrivo dell’estate è possibile fronteggiare la stanchezza e ritrovare il benessere grazie all’aiuto di integratori botanici

Il caldo crescente rende necessario trovare soluzioni che ci consentano di mantenere un giusto benessere. Non parliamo di condizionatori o ventilatori il cui supporto ci vincola inevitabilmente all’ambiente domestico ma di una particolare tipologia di integratori alimentari.

Se il consumo di integratori è cresciuto notevolmente negli ultimi mesi, questi rappresentano un fidato alleato nell’arco di tutto l’anno, basti pensare che quello italiano è il primo mercato europeo nel commercio di questi prodotti.

Gli integratori botanici: un valido alleato

In questo panorama un’importante novità è rappresentata dagli integratori botanici, disponibili anche sotto forma di bevande e importanti per molte ragioni. Tra queste il miglioramento del benessere intestinale, l’ottimizzazione della qualità e della durata del sonno e la loro capacità di contrastare la sensazione di stanchezza soprattutto nel periodo estivo.

Sfruttando i principi funzionali botanici di numerose varietà piante, questi integratori sono costituiti solo da erbe e non presentano additivi coloranti. Molte delle tipologie vegetali che contengono sono da sempre riconosciute come piante curative, come l’echinacea, il guaranà e la passiflora.

L’uso delle diverse varietà di echinacea all’interno degli integratori permette all’organismo di stimolare le difese immunitarie rendendolo più forte contro batteri e virus. Un ottimo rimedio contro la stanchezza è invece rappresentato dagli integratori a base di guaranà, un ottimo sostituto del caffè.

Grazie a questa pianta che rilascia la caffeina in tempi più lunghi rispetto al caffè, è possibile ridurre la fatica, ridurre la stanchezza e protrarre questo effetto per l’intera giornata. E il tutto in modo assolutamente naturale e salutare per l’organismo.

Diversamente, per ridurre il diffuso senso di insonnia il metodo migliore è quello di affidarsi alle qualità benefiche della passiflora. Conosciuta fin dal tempo degli atzechi come sedativo naturale, contiene sostanze in grado di conciliare il sonno anche nelle notti più afose.

Il motivo per cui l’utilizzo di integratori alimentari è notevolmente cresciuto nell’ultimo periodo è anche la loro comodità e semplicità di utilizzo. Disponibili in formato tascabile o sotto forma di bevande rinfrescanti, è possibile trovarli in tutte le forme. Molti integratori infatti sono pensati anche in vista di particolari intolleranze. Ne esistono infatti anche privi di glutine o lattosio.

Dunque, non resta che scegliere l’integratore vegetale più adatto a noi: iniziare a utilizzarli renderà il senso di spossatezza estiva soltanto un ricordo.