Instagram sempre più simile a Telegram: come programmare i post in anticipo

Le novità della piattaforma Instagram sono state valutate dagli utenti, ma risulta evidente la corsa a Telegram da parte dell’app.

Negli ultimi anni, l’app Instagram ha subito diverse migliorie e aggiornamenti, alcune di queste apprezzate più di altre dagli utenti. Oggi è certamente la piattaforma regina dei social, piena zeppa di vip, creators, influencer, anche se sta soffrendo, e molto, a causa di TikTok.

In particolare, l’ultima generazione sembra preferire di gran lunga TikTok ad Instagram, ed ecco perché l’app statunitense ha deciso di correre ai ripari apportando nuove funzionalità.

Le novità di Instagram

In un video che sta circolando molto in queste ore su TikTok, si parla delle nuove funzionalità che Instagram sta testando a largo campione. Al momento, va detto, non sono ancora fruibili per tutti gli utenti, ma gli aggiornamenti a riguardo dovrebbero arrivare a breve. La prima novità riguarda la biografia degli utenti: oggi, una bio è fondamentale per presentare al grande pubblico se stessi e i contenuti offerti sul proprio account, ma presto sarà possibile aggiungere anche una sezione contenente gli hobby di ciascuno. L’app, dunque, non dimentica il suo passato, ovvero la connessione tra gli utenti e l’allargamento delle comunità.

La seconda novità, invece, riguarda i reels, sempre più protagonisti – specie nel mondo business dell’app – e permette di fissare in alto (ovvero far apparire tra i primi post, evitando una ricerca da parte degli utenti) i video che preferiamo. Questa funzionalità è già disponibile, ma ha necessitato – a quanto si apprende – di ulteriori modifiche. I reels, oggi, sono sempre più usati ed hanno permesso alla piattaforma di Instagram di concorrere con TikTok. Ma c’è anche una visione, molto critica, degli utenti: proprio queste similitudini avrebbero – accusano – portato Instagram ad essere troppo simile alla piattaforma cinese.

Infine, arriviamo alla novità che potrebbe interessare di più gli utenti, sia per gli account privati utilizzati per diletto, sia per quelli formato business: sarà infatti possibile programmare i post, ovvero data ed orario di uscita, in modo da ottimizzare al meglio il lavoro. L’interfaccia ricorda molto Telegram – come fatto notare da diversi tiktoker – ma Instagram prova a rilanciare gli account business offrendo loro diversi servizi. Questa funzionalità, che permette di programma dai 25 minuti a 75 giorni in futuro, era stata richiesta a gran voce da influencer e creator. Ancora nessuna novità, invece, per la barra di ricerca nelle stories, nonostante i tentativi di prova della piattaforma.