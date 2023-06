L’insonnia notturna può essere compensata dal pisolino pomeridiano? Gli esperti danno la risposta definitiva

L’insonnia notturna è uno delle problematiche più fastidiose che una persona possa provare, ma si può risolvere con il pisolino pomeridiano?

Il nostro organismo ha bisogno di diversi accorgimenti davvero molto importanti per funzionare correttamente e tra questi c’è sicuramente il sonno, uno dei tre aspetti fondamentali per stare bene in salute insieme all’alimentazione e all’idratazione. Non è solo importante il quantitativo di ore in cui si dorme, ma anche e soprattutto la qualità: non basta riposare 7-8 ore di notte per stare bene in salute, ma anche farlo nel migliore dei modi.

Per quanto una persona possa metterci d’impegno e con buona volontà, non sempre si riesce a dormire per tutte quelle ore sufficienti per essere totalmente lucidi durante il giorno, ma soprattutto in alcuni casi la qualità del sonno è disturbata da fattori esterni come il caldo eccessivo, suoni, rumori, ansia, patologie o in generale mancanza di comfort fisico e mentale. Molte persone, inoltre, soffrono di insonnie patologiche più gravi che non gli permettono di addormentarsi facilmente se non con l’uso di medicinali o trattamenti particolari.

Si può recuperare il sonno con il riposino pomeridiano?

È stato confermato dai risultati di un’indagine condotta dalla Società portoghese di pneumologia nel marzo 2023 che il 75% delle persone al mondo dorme meno di 7 ore ogni notte: questo non sempre è dovuto a insonnie o disturbi del sonno particolari, ma più che altro all’abitudine di molti di andare a letto tardi per poi svegliarsi presto al mattino per il lavoro o altri impegni. Questa azione ripetuta nel tempo può portare a degli scompensi a livello di organismo molto pericolosi, oltre ad avere meno riflessi e lucidità durante il giorno.

La maggior parte degli individui che dorme poco durante le ore notturne, inoltre, cerca di “recuperare il sonno perduto” con il tipico pisolino pomeridiano, ma è davvero una soluzione vantaggiosa? Dormire nel pomeriggio, magari dopo una giornata di lavoro stressante o dopo essersi alzati presto al mattino, è sicuramente un bel sollievo per ricaricare le energie perse, ma non ha così tanti benefici come crediamo.

Molly Atwood, psicologa clinica e ricercatrice di medicina comportamentale del sonno, ha dichiarato che il pisolino pomeridiano è totalmente diverso dalle ore notturne, durante le quali il sonno passa per 4 fasi fondamentali: due di sonno leggero, una di sonno profondo e infine la fase REM. Per stare bene in salute bisogna passare per tutte queste fasi, altrimenti il nostro organismo potrebbe andare incontro a gravi problemi.

Con il cosiddetto pisolino pomeridiano non andiamo a recuperare le fasi perse di sonno durante la notte e dunque non andiamo a precludere quelli che potrebbero essere i danni alla nostra salute In ogni caso dormire al pomeriggio può comunque farci affrontare la giornata con maggiore lucidità, anche se gli esperti consigliano di non riposare per più di 30 minuti.