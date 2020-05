Il sole ha numerosi benefici ma come sappiamo va sempre preso a piccole dosi. Un eccesso di esposizione, infatti, potrebbe causare anche un’insolazione, ovvero un surriscaldamento della temperatura corporea. Questo è dovuto al fatto che il nostro corpo ha un limite di sopportazione dei raggi solari, superato il quale va in ipertermia e non è più in grado di produrre quel sudore necessario a regolare il calore interno e così arriva inevitabilmente la febbre (che può salire fino a 40°). La situazione può peggiorare in caso di calore ambientale, che amplifica quello corporeo: in questi casi si rischia persino di danneggiare le funzioni vitali dell’organismo.

Che cos’è l’insolazione

Il colpo di sole, anche chiamato insolazione, è un surriscaldamento della temperatura corporea dovuto a una prolungata esposizione del corpo ai raggi solari. Succede che i meccanismi di termoregolazione corporea vanno in tilt e di conseguenza l’organismo produce più calore di quanto ne disperda attraverso il sudore.

Le cause del colpo di sole

Abbiamo visto che il colpo di sole è dovuto a un’esposizione eccessiva ai raggi solari ma ci sono dei fattori ambientali che contribuiscono ulteriormente a causarlo, come una temperatura esterna elevata, l’aumento dell’umidità relativa, una ventilazione ridotta o assente.

Tuttavia non si può escludere che capiti dove le temperature sono più basse qualora l’irradiazione solare sia comunque elevata, come per esempio in montagna. Se poi il soggetto è disidratato e non adeguatamente protetto, per esempio da un cappellino o da una crema solare, il rischio di colpo di sole aumenta notevolmente.

Anche l’esercizio fisico, svolto in giornate particolarmente calde e umide, che non favoriscono la dispersione del calore, può aumentare il rischio di insolazione.

Sintomi insolazione: come si manifestano

Come si manifestano i sintomi dell’insolazione? Prima di tutto si rileva un calore eccessivo della pelle e, come vi anticipavamo, viene la febbre alta. Sulla pelle si possono formare eritemi, ma anche bolle, con conseguente prurito e bruciore. Non sono esenti gli occhi, che vengono spesso colpiti da lacrimazione o fotofobia, ovvero un’eccessiva sensibilità alla luce.

Poi ci sono altri sintomi insolazione: si va dal mal di testa a un senso di stordimento, dalle vertigini agli svenimenti. E ancora: sudorazione intensa, sete (il più delle volte eccessiva), nausea, vomito.

Molti sono convinti che anche la diarrea sia sintomo insolazione: in realtà non lo è propriamente, ma è vero che una lunga esposizione solare può portare a tale disturbo.

Cosa fare in caso di insolazione

Insolazione, cosa fare? Innanzitutto va specificato che essa può durare più o meno giorni a seconda del livello di gravità che è direttamente proporzionale al tempo di esposizione: se è una cosa leggera sparirà nel giro di poche ore, se invece è più seria la durata sarà inevitabilmente maggiore. E ovviamente a seconda della gravità i rimedi sono diversi.

Alle prime avvisaglie per prima cosa bisogna spostarsi all’ombra. Poi sarebbe il caso di spogliarsi (completamente) per permettere alla pelle di traspirare e bere tanta acqua fresca per combattere la disidratazione. L’acqua ci servirà anche per fare degli impacchi per fronte e tempie.

Per quanto riguarda l’insolazione rimedi a livello farmacologico la cura più adatta è la tachipirina per abbassare la temperatura corporea, ma per chi preferisce ci sono anche dei rimedi omeopatici. Questo naturalmente per i casi meno gravi, se invece la situazione precipita bisogna subito correre dal medico o in pronto soccorso.

Prevenzione: come evitare un’insolazione

L’insolazione si può prevenire evitando di esporsi al sole nelle ore più calde della giornata, specialmente in estate quando le temperature sono particolarmente elevate. Meglio non svolgere nemmeno attività fisica nei momenti più caldi della giornata.

Sempre ai fini preventivi si può indossare inoltre un cappello, bagnarsi regolarmente il viso e il corpo, bere spesso in modo da evitare il rischio di disidratazione.

Insolazione bambini

I soggetti che devono prestare maggiore attenzione all’esposizione solare, per evitare conseguenze come l’insolazione, sono soprattutto i bambini e le donne in gravidanza. Per entrambi si consiglia quindi sole a piccole dosi e in orari in cui i raggi non sono particolarmente forti, quindi nella prima mattinata o nel tardo pomeriggio.

E occhio anche al look: meglio prediligere abiti leggeri e chiari per evitare l’insolazione bambini, a cui abbinare magari un bel cappello che ripara dai raggi.