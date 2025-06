L’insalata di quinoa feta, cetrioli e pomodorini la prepari in poche mosse: diventerà il tuo pranzo estivo preferito

Questa ricetta è perfetta per il periodo estivo. La prepari in anticipo e la conservi in frigorifero fino al momento del pranzo o della cena. L’insalata di quinoa feta, cetrioli e pomodorini è un piatto unico che puoi portare al mare, in ufficio o consumare in casa dopo il lavoro. Insomma, si tratta di una ricetta versatile che siamo certi potrà conquistare la vostra attenzione in men che non si dica.

Fresca, leggera e facile da preparare, una volta provata l’insalata di quinoa feta, cetrioli e pomodorini, non potrai più farne a meno e vorrai prepararla almeno 1 volta a settimana. Inoltre, la ricetta può essere personalizzata con tantissimi altri ingredienti a piacere, così da renderla ancora più sfiziosa e sostanziosa!

Come preparare una deliziosa insalata di quinoa feta, cetrioli e pomodorini

Se cerchi idee per un pranzo light al sacco, quest’insalata di quinoa feta, cetrioli e pomodorini è perfetta per te.

Inoltre, per chi non ne fosse a conoscenza, la quinoa è priva di glutine, quindi la ricetta che trovi qui sotto è adatta anche ai celiaci.

Ingredienti

180 gr di quinoa

1 cetriolo

10 pomodorini

100 gr di feta

1/2 cipolla rossa

1 ciuffo di prezzemolo

1 limone

2 cucchiai colmi di olio extra vergine di oliva

sale q.b.

pepe q.b.

Procedimento

La prima cosa da fare è cuocere la quinoa. Segui le istruzioni che trovi direttamente nella confezione. Nel frattempo prepara il condimento. Lava i pomodorini sotto acqua corrente, poi asciugali con delicatezza e dividili in quattro. Mettili all’interno di una ciotola abbastanza capiente. Aggiungi la scorza di un limone, quest’ultimo dovrà essere edibile, altrimenti non potrai consumare la sua scorza. Spremi il limone in modo da ottenere il suo succo e filtralo. Mettilo da parte per un momento. Trita il ciuffo di prezzemolo e aggiungilo al resto degli ingredienti. Taglia sia la cipolla che il cetriolo, quindi unisci tutto nella ciotola. Aggiusta di sale e pepe, poi unisci la quinoa che dovrà essere tiepida. Taglia a tocchetti la feta e aggiungila alla quinoa. Condisci con succo di limone e olio extra vergine di oliva. La tua insalata di quinoa è pronta per essere gustata!

Se vuoi gustarla fredda e ancora più saporito, ti consigliamo di lasciarla in frigorifero a riposare per almeno 2 – 3 ore. Sarà ancora più buona!

Cerchi altre idee sfiziosissime per i tuoi pranzi estivi? Non perdere la nostra ricetta dell’insalata di pasta facile e veloce!