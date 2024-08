Per una cena leggera ed equilibrata, l’insalata di quinoa con tonno e pomodorini è il piatto ideale

Come preparare una deliziosa insalata di quinoa con tonno e pomodorini per una cena fresca, estiva e leggera!

Fresca, leggera e facile da preparare, l’insalata di quinoa con tonno e pomodorini è una delle ricette più sfiziose dell’estate da proporre a grandi e bambini. Se sei alla ricerca di un primo veloce da gustare anche in riva al mare come pranzo al sacco, questa ricetta è perfetta per te.

Si prepara in poco tempo, puoi anche prepararla il giorno prima, quindi in anticipo, e conservarla in frigorifero fino al momento del bisogno. La quinoa, inoltre, è una fonte energetica, ideale per affrontare le alte temperature, e ricca di proteine vegetali.

Ecco, quindi, come preparare l’insalata di quinoa con un condimento a base di pomodorini freschi di stagione e tonno!

Come preparare un’insalata di quinoa con tonno e pomodorini

La preparazione del piatto è molto semplice e veloce. La quinoa si cuoce in poco tempo e mentre è in cottura puoi preparare il condimento che andrà a insaporire il cereale. Puoi sbizzarrirti con l’aggiunta di altri ingredienti, come zucchine, avocado e olive!

Se ti piacciono i piatti freddi ed estivi, potresti provare a preparare anche l’insalata di pasta fredda condita con olive, pomodorini, mozzarella e uova sode!

Ingredienti

180 gr di quinoa

100 gr di tonno al naturale

10 pomodorini

1 limone

1 pizzico di sale

1 cucchiaio di olio extra vergine di oliva

2 foglie di basilico

Procedimento

La prima cosa da fare è portare a ebollizione l’acqua in una pentola abbastanza ampia, non appena raggiunge il bollore versa la quinoa e lasciala cuocere per circa 10 minuti. Nel frattempo in una ciotola grande, in cui poi andrai a versare anche la quinoa, prepara il condimento. Quindi lava i pomodorini sotto acqua corrente, asciugali e tagliali a metà o in quattro. Aggiungi il tonno al naturale e mescola per bene. Prendi il limone, dividilo a metà e ottieni il suo succo. Filtralo e poi aggiungilo al resto degli ingredienti. Lava le foglie di basilico, tritale e versale nella ciotola. Aggiungi la quinoa cotta e concludi con l’olio extra vergine di oliva. Lascia intiepidire l’insalata di quinoa con tonno e pomodorini oppure gustala fredda di frigorifero qualche ora dopo.

Cerchi altre idee da preparare per quest’estate? Non perdere le 5 ricette con la quinoa da gustare a pranzo o a cena!