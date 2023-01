4 ingredienti beauty che detteranno i trend del 2023

Anche la bellezza e la skincare seguono i trend dell’anno, conservando alcune vecchie abitudini e rinnovandone altre.

Mentre nel 2022 le tendenze beauty hanno favorito prodotti esfolianti e rimpolpanti, il 2023 sarà l’anno della protezione.

L’obbiettivo sarà mantenere sana la barriera cutanea, in modo che la pelle si rinforzi. Importanti saranno le ceramidi e altri ingredienti naturali. Vediamone 4.

Il kombucha

m.c.skin_wellbeing | Instagram

Prova un trattamento di bellezza kombucha, derivante dal tè zuccherato fermentato. La fermentazione avviene tramite una massa solida macroscopica chiamata “SCOBY“.

Basta lavare diversi SCOBY con acqua tiepida, asciugarli tamponando e posizionarli sul viso per un po’. Puoi aggiungere allo SCOBY anche un po’ di d’oliva e ottenere una strabiliante maschera per il viso Kombucha naturale in un battitore d’occhio!

Questo ingrediente è un difensore del microbioma cutaneo e combatte i radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento.

Il Kombucha è ottimo anche come balsamo per capelli, districante e illuminante.

L’acido linoleico

Foto Pexels | Shiny Diamond

L’acido linoleico è un acido grasso insaturo che si trova naturalmente in vari oli vegetali (ad esempio girasole e olio d’oliva). Appartiene alla famiglia degli acidi grassi omega-6, quindi non strettamente correlati agli acidi grassi omega-3.

L’acido linoleico viene assorbito dalla nostra pelle attraverso i cosmetici. Principalmente attraverso grassi naturali di alta qualità. Ma anche attraverso i fosfolipidi. L’acido linoleico può anche essere usato come sostanza pura.

Questa sostanza forma uno strato protettivo nello strato superiore della pelle (strato corneo) e garantisce che la pelle sia sempre ben rifornita di acqua e protetta anche quando le condizioni esterne sono sfavorevoli, ad es. con vento e bassa temperatura.

La niacinamide

La niacinamide è uno degli ingredienti più entusiasmanti che i cosmetici hanno attualmente da offrire. La niacinamide è adatta a tutti i tipi di pelle ed è un prodigio!

Può ridurre il flusso di sebo della pelle e restringere i pori dilatati. Schiarisce i disturbi del pigmento e le cicatrici da acne e garantisce un tono della pelle uniforme. Con l’uso regolare, il rossore e l’irritazione della pelle si riducono e le linee sottili e le rughe vengono levigate.

Il glutatione

beauty_skin.ec | Instagram

Il glutatione si trova in alte concentrazioni in quasi tutte le cellule ed è un importante antiossidante endogeno. Il tripeptide, abbreviato in GSH e chiamato anche yl-glutamil-L-cisteinilglicina, è una “riserva di emergenza” di cisteina ed è formato da tre diversi amminoacidi.

Il glutatione ringiovanisce la pelle ed è molto efficace contro tutti i segni del tempo. Rughe, macchie e perdita di tono vengono fortemente ridotte.