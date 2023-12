La salute dei nostri ragazzi contro influenza e virus stagionali è frutto di comportamenti di diversa natura: ecco come tutelare i nostri piccoli

Con l’arrivo delle stagioni influenzali, la protezione dei bambini diventa una priorità per genitori premurosi. Garantire la loro salute durante picchi di virus stagionali è fondamentale. Ci sono alcune strategie efficaci per provare a salvaguardare la salute dei nostri piccoli e non esporli a giorni di malessere.

Le vaccinazioni sono un baluardo contro influenze e virus stagionali. Consultate il vostro pediatra per assicurarvi che i vostri bambini siano aggiornati con i vaccini raccomandati. La vaccinazione influenzale annuale è particolarmente importante per prevenire la diffusione del virus.

Il Covid, poi dovrebbe averci insegnato a guidare i nostri figli sull’importanza del lavaggio delle mani. Inoltre, una dieta equilibrata è fondamentale per sostenere il sistema immunitario dei bambini. Assicuratevi che ricevano una varietà di nutrienti attraverso frutta, verdura, proteine magre e carboidrati integrali. Queste le linee guida generali, ma vi sono dei comportamenti più specifici per far star bene i nostri ragazzi.

Influenza e virus stagionali, come proteggere i bambini: i consigli degli esperti

Alcuni dei consigli che vi daremo potranno sembrarvi poco pertinenti, ma sappiate che, come del resto per noi adulti, se abbiamo una salute generale buona, anche sotto il profilo mentale, saremo meno vulnerabili alle malattie. Partiamo dalla scuola, il luogo dove i nostri ragazzi passano più tempo: prepariamo con bambini e ragazzi uno zaino leggero, con i libri pesanti vicino alla schiena e indossando entrambe le bretelle. Sia in classe, sia quando studiano a casa, incoraggiamo una giusta postura, per averli anche più concentrati. Ove possibile, può essere utile andare a scuola a piedi, per educare i ragazzi alla vita all’aria aperta.

Accennavamo prima alla buona alimentazione, con spuntini sani e regolari. Importante anche la gestione del tempo, tra studio e gioco: importante dare ai ragazzi una loro routine. Ma senza abbandonarli a loro stessi: mostriamo interesse, dunque, per la loro giornata scolastica, sia per ciò che riguarda la didattica, sia per quanto riguarda la socialità.

Infine, il sostegno: senza stress, l’apprendimento dev’essere gratificante. Per cui, se li notiamo in difficoltà, non giudichiamoli frettolosamente. Ricordiamoci che ognuno, grandi e piccoli, ha i suoi tempi. E allora, anzi, rispettiamo l’autonomia pur sapendo comunicare con loro, aiutandoli a superare eventuali difficoltà.