Indiana Jones e il Quadrante del Destino, di cosa parla il film con Harrison Ford su Canale 5

Le anticipazioni del film Indiana Jones e il Quadrante del Destino: di cosa parla e quando va in onda.

Giovedì 27 novembre 2025 Canale 5 propone in prima serata un appuntamento imperdibile per gli appassionati del grande cinema d’avventura. Alle ore 21:40 va in onda Indiana Jones e il Quadrante del Destino, l’ultimo capitolo della saga dedicata all’archeologo più famoso nella storia del cinema. A quasi quarant’anni dal suo esordio, Harrison Ford torna ancora una volta a vestire il cappello e a impugnare la frusta di un eroe entrato nell’immaginario collettivo, regalando un’avventura intensa, nostalgica e sorprendentemente attuale.

Il film ci catapulta alla fine degli anni ’60, in un’America attraversata dalle trasformazioni sociali e dalle tensioni della corsa allo spazio. Indiana Jones, ormai vicino alla pensione, vive un momento di disorientamento personale: il mondo sta cambiando, la sua epoca sembra sul punto di chiudersi e il professore-avventuriero si ritrova a fare i conti con ciò che ha perso e con ciò che gli rimane. Ma come sempre accade nelle sue storie, il passato torna a bussare alla porta sotto forma di una nuova, pericolosa missione.

La trama di Indiana Jones e il Quadrante del Destino

Al centro della trama c’è il misterioso Quadrante del Destino, un antico strumento creato dal geniale Archimede e capace – secondo alcune teorie – di modificare la percezione del tempo. Questo potente artefatto riaccende l’interesse di un vecchio nemico, Jürgen Voller, uno scienziato ex nazista ora coinvolto nei programmi spaziali americani.

Voller è deciso ad usare il Quadrante per riscrivere la storia a suo vantaggio. La minaccia è reale, concreta e potenzialmente devastante: se Voller dovesse riuscire nel suo intento, il mondo intero potrebbe ritrovarsi in un passato molto diverso da quello conosciuto.

A trascinare Indy in questa avventura è Helena Shaw, la brillante e ambigua figlioccia dell’archeologo, interpretata da Phoebe Waller-Bridge. Spirito libero, furba, ironica e decisamente imprevedibile, Helena forma con Indy un duo esplosivo.

Una avventura entusiasmante

Da un lato Helena rappresenta la nuova generazione, dall’altro costringe il professor Jones a tornare in gioco e a riscoprire quella scintilla che aveva sempre guidato le sue ricerche. Cosa che è facile avvertire sia nella trilogia originaria che nel pregevole videogioco Indiana Jones e l’Antico Cerchio, uscito un anno fa e che ben si incastra tra il secondo ed il terzo film. Il rapporto tra Indy e Helena è ricco di battute e tensioni e costituisce uno dei punti più vivaci del film.

La missione porta i protagonisti in giro per il mondo, tra inseguimenti rocamboleschi, antiche rovine, catacombe, mercati affollati e ritrovamenti archeologici dalle conseguenze inattese. Il ritmo è serrato, la fotografia spettacolare e le atmosfere recuperano volutamente il sapore dei primi capitoli della saga, regalando ai fan un’esperienza che alterna azione, mistero, ironia e momenti di pura emozione.