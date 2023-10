In autunno si deve rinunciare al gelato: in questa versione sarà una vera delizia

Scopri come goderti il gelato anche in autunno, grazie a questa ricetta del gelato alle castagne: una vera delizia, fresca e gustosa.

L’autunno è una stagione che porta con sé tanti cambiamenti, nei colori, nei sapori e nei profumi. Le castagne sono uno degli alimenti autunnali per eccellenza. Questo alimento viene spesso collegato ad un buon pasto caldo, alle giornate piovose e fresche. Ma le castagne sono perfette anche per essere trasformate in gelato. Per non rinunciare al piacere del gelato in autunno, le castagne sono un’ottimo modo di celebrare questa stagione, ricordando i mesi estivi appena finiti.

Ecco la ricetta per preparare un fantastico gelato alle castagne e per godersi questo fresco dessert anche in autunno. Con una combinazione di ingredienti reperibili facilmente in questa stagione e una ricetta semplice, è possibile portare il gelato in tavola anche con il freddo che arriva.

Gelato alle castagne perfetto in autunno

Ingredienti per 1 kg di gelato:

Ecco tutto ciò che serve per preparare il gelato alle castagne:

300 g di castagne secche

600 ml di latte parzialmente scremato

200 ml di panna fresca liquida (o latte, se preferisci)

1 cucchiaio di glucosio (o miele millefiori)

2 cucchiaini di miele di castagno

Cannella in polvere (a piacere)

Un pizzico di sale

1 cucchiaino di agar agar (facoltativo)

Procedimento:

Mettere le castagne secche in ammollo per tutta la notte, in modo da renderle più morbide. Trasferire poi le castagne in una pentola, coprendole con acqua fredda e portandole ad ebollizione. Aggiungere un pizzico di sale e una foglia di alloro. Cuocere per 40-60 minuti o fino a quando le castagne non diventano belle morbide. Assicurarsi di avere un po’ d’acqua calda a portata di mano, nel caso in cui ne evapori troppa durante la cottura. Scolare le castagne e rimuovere tutte le pellicine in eccesso. Lasciar raffreddare bene le castagne, quindi procedere a frullare insieme al latte, fino a che non si ottiene una crema densa e omogenea. Portare ad ebollizione la panna in un pentolino (e aggiungere eventualmente l’agar agar). Usare un frullatore ad immersione per rendere il tutto omogeneo. Aggiungere alla panna la crema di castagne appena preparata e cuocere finché il tutto non si addensa bene (saranno necessari pochi minuti). Lasciare raffreddare il composto, mescolando frequentemente. Una volta raffreddato, trasferire tutto il composto in freezer. Ogni 30 minuti bisogna mescolare, finché il gelato non avrà raggiunto la giusta consistenza, cremosa e liscia.

Preparare il gelato in autunno è un buon modo per ricordare l’estate e godersi il gusto del gelato anche con i primi freddi. Il gelato alle castagne è un modo fantastico per celebrare questa stagione. Se ami il gelato e non vuoi rinunciarvi prova questa ricetta: è una vera delizia!