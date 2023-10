Estate e autunno insieme in cucina: la ricetta facile e gustosa del gelato di castagne

Le temperature sono ancora alte e la voglia di gelato continua prova questa ricetta facile per il gelato alle castagne.

Se anche tu sei un appassionato del gelato e non puoi proprio rinunciarci a fine estate, ecco come unire estate e autunno. Per molti è da gustare solo durante la stagione estiva ma la maggior parte degli appassionati non rinunciano a un alimento così fresco, nutriente e gustoso come il sorbetto.

Con questa ricetta si può preparare un gelato alle castagne con pochi ingredienti. Bastano alcuni minuti per preparare e servire in tavola per dessert o merenda, un prodotto sano e genuino che riesce a unire l’estate e l’autunno in un unica specialità culinaria evergreen. Ecco cosa ti serve e come prepararlo.

Gelato alle castagne, delizia autunnale

Mangiare un prodotto alimentare freddo in autunno? Certamente, se preparato con ingredienti genuini e di stagione. Cosa c’è di meglio che realizzare un ottimo dessert cremoso e saporito al gusto di castagne? Gli appassionati del gelato non rinunciano a gustarlo durante tutto l’anno, se poi è preparato in casa con i giusti ingredienti e senza particolari difficoltà, è ancora meglio. Ma cosa serve per realizzare questo dolce freddo autunnale?

Ingredienti del gelato di castagne

Gli ingredienti non sono molti ed è molto semplice abbinarli, inoltre si tratta di prodotti che abbiamo in casa normalmente oltre alle castagne che, essendo di stagione, si trovano molto facilmente. Un altro vantaggio è il costo esiguo per preparare il dessert freddo autunnale da consumare da soli, con gli amici o in famiglia anche davanti al caminetto acceso e un bel film in Tv.

Procurati subito questi ingredienti:

200 g di passato di castagne

500 g di latte

150 g di zucchero

1-3 tuorli d’uovo

zucchero vanigliato

Una volta che hai tutti gli elementi necessari puoi procedere con la preparazione del gelato di castagne per quattro persone. È davvero facile e veloce il procedimento, tutto quello che devi fare è mettere il passato in una casseruola sufficientemente ampia per consentirne la lavorazione. Aggiungi il latte freddo, poi prosegui unendo lo zucchero, mescola bene il tutto prima di aggiungere le uova una alla volta.

Sposta la casseruola sulla fiamma lenta e copri lasciando bollire il composto per circa 15 minuti mescolando ogni tanto. Finito il tempo indicato, sposta il contenitore dal fuoco e aggiungi l’aroma alla vaniglia. Lascia raffreddare il composto e versalo nella sorbettiera per il congelamento. Ecco pronto un delizioso gelato di castagne da servire in coppette e decorare con granella di noci e marron glacè.