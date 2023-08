In arrivo il bonus bebè: 5000 euro, come richiederlo

Grande novità per i neo-genitori: arriva il super bonus bebè da 5.000 euro. Ecco come funziona e come è possibile richiederlo.

Di bonus per le famiglie ne esistono diversi e da diverso tempo: solo quest’anno il Governo ha approvato un pacchetto di bonus pensati proprio per le famiglie in difficoltà economiche. Questo nuovo bonus, però, supera davvero tutti: si tratta di un incentivo dalla bellezza di 5.000 euro che il genitore riceverà alla nascita di un nuovo bebè. Il problema è che non tutti avranno la possibilità di riceverlo, dato che questa volta non sarà né il Governo né l’Inps ad erogarlo.

La novità del bonus bebè è stata messa in campo dal Prysmian Group, azienda leader mondiale nel settore delle telecomunicazioni e dei sistemi di cavo per il trasporto dell’energia. L’azienda privata ha annunciato una novità per tutti i suoi dipendenti: a partire dal 1° gennaio 2024 tutti i dipendenti che avranno un bebè riceveranno un bonus da 5.000 euro. Questa non è l’unica agevolazione per i neo-genitori che Prysmian assicura; oltre al bonus, il genitore potrà scegliere di andare in congedo parentale facoltativo per massimo 90 giorni, tutti retribuiti, oltre al classico congedo di maternità obbligatorio di massimo 5 mesi, anche questo retribuito al 100%.

Bonus bebè da 5.000 euro: ecco chi avrà la fortuna di beneficarne

Si tratta di una rivoluzione assoluta nel mondo del lavoro, un’iniziativa assolutamente privata ma necessaria per far adeguare l’azienda alle parental policy sempre più diffuse in giro per il mondo. Ultimamente sta crescendo l’attenzione per i genitori lavoratori, in un mondo in cui per poter arrivare a fine mese, entrambi i coniugi hanno bisogno di lavorare. Il mondo del lavoro ha costretto le famiglie a ridimensionarsi, portando così ad un calo della natalità mai visto prima. In Italia conosciamo bene il problema, dato che siamo uno dei paesi con la popolazione più anziana del mondo.

In una situazione di stallo, ecco che il Prysmian group introduce una nuova policy globale, che verrà applicata anche alle sue sedi italiane. Oltre al consistente bonus monetario, i genitori avranno accesso ad un programma di counseling e al supporto di professionisti pedagoghi, pediatri e per la formazione dei genitori. Ai programmi potranno accedere anche tutti i genitori con figli entro i 18 anni, non solo i neo-genitori. L’obiettivo dell’azienda, ha spiegato il chief officer di Prysmian Fabrizio Rutschmann, è quello di far sentire i propri collaboratori liberi di avere figli, senza vedere l’atto come una possibilità straordinaria e remota.