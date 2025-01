Pizza napoletana, per prepararla in casa queste sono le regole da seguire

Per stupire i tuoi amici con una cena fatta in casa a dir poco strepitosa, dovresti assolutamente proporre loro la pizza. E se provassi a fare l’impasto della pizza napoletana? Seguendo alla lettera il procedimento qui sotto potrai ottenere una pizza napoletana proprio come quella che ordini in pizzeria.

Farcisci la pizza con gli ingredienti che più ti piacciono, altrimenti opta per la classica margherita e vai sul sicuro!

Come preparare l’impasto della pizza napoletana

Le ricette napoletane, come ad esempio la classica pasta al forno con la ricetta della nonna tipica della tradizione napoletana, sono sempre un successone.

Per preparare la pizza napoletana scopri l’impasto da preparare passo dopo passo. Il procedimento non è difficile da seguire, ti spieghiamo come fare.

Scegli una farina forte, ti consigliamo la manitoba adatta per lunghe lievitazioni. Se scegli una classica farina con poca forza rischieresti di ottenere un impasto lievitato male.

Ingredienti

500 gr di farina manitoba (280 W)

1 cucchiaio di olio extra vergine di oliva

300 ml di acqua

12 gr di sale

5 gr di lievito di birra fresco

200 gr di pomodori pelati

200 gr di mozzarella fior di latte

basilico

olio extra vergine di oliva

Procedimento

La prima cosa da fare per preparare l’impasto della pizza è mettere a lievitare l’impasto per diverse ore. Se vuoi ottimizzare i tempi, puoi aumentare le dosi del lievito. Quindi in una ciotola versa l’acqua e sciogli il sale, poi aggiungi la farina un po’ alla volta e inizia ad impastare con le mani. Aggiungi il lievito di birra fresco sgretolato, quindi procedi con il resto della farina fino a formare un panetto. Aggiungi l’olio extra vergine di oliva e impasta nuovamente per qualche altro minuto. Spostati su un piano di lavoro. Forma un panetto e coprilo con uno strofinaccio. Lascia riposare per circa 1 ora. Forma un filone, poi suddividilo in piccoli panetti di circa 220 – 250 grammi. Forma più palline finché non finisce l’impasto e metti da parte a lievitare per circa 8 – 10 ore. Puoi anche diminuire le dosi del lievito e mettere a lievitare i panetti anche la sera prima. Prendi un panetto lievitato e inizialo a stendere con le punta delle dite senza tirare troppo l’impasto. Farcisci con dei pomodori pelati, o con del semplice passato di pomodoro, la mozzarella tagliata e l’olio extra vergine di oliva. Inforna per circa 10 minuti alla massima temperatura del forno, quindi tira fuori la pizza napoletana e decora con foglie di basilico!

Ricorda di preriscaldare il forno prima di infornare la pizza!