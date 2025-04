Immagini divertenti per augurare buongiorno su WhatsApp: scopri le più belle

Tante sono le immagini divertenti da poter utilizzare per augurare un simpatico buongiorno su WhatsApp. Ecco alcune idee interessanti e divertenti per augurare buongiorno in modo originale!

WhatsApp è un’applicazione di messaggistica istantanea per smartphone, ormai molto diffusa e utilizzata sia dai giovani che dai meno giovani per restare in contatto e fare auguri a parenti e amici. Per augurare qualcosa a una persona cara, non occorre attendere le festività, ma anche una semplice buonanotte o un buongiorno può essere particolarmente apprezzato.

Scopriamo alcune delle più divertenti immagini di buongiorno da scaricare gratis.

Le più divertenti immagini di buongiorno

Augurare un buongiorno con delle immagini divertenti è un ottimo modo per farsi ricordare e, soprattutto, per mettere di buonumore una persona alla quale teniamo: iniziare la giornata con il giusto piede è importante, perché ci consente di affrontare tutto con ottimismo e positività. E, allora, perché non ricorrere a immagini di buongiorno gratis da inviare a parenti e amici su WhatsApp?

Mafalda è la spiritosa protagonista dei fumetti di Joaquín Lavado; amata, ormai, da tantissimi anni, ma sempre molto simpatica e attuale.

Anche Snoopy, altro personaggio storico dei fumetti, è il protagonista di un’immagine da inviare che strapperà certamente un sorriso.

Un semplice disegno, colorato e allegro, se abbinato a una battuta, può fornire una buona dose di ottimismo per la giornata.

Le frasi del buongiorno più positive e divertenti

Infine, non ci sono soltanto immagini del buongiorno da scaricare gratis, ma è possibile ricorrere anche a semplici frasi del buongiorno, da aggiungere o meno, a foto da inviare. Del resto, sorridere ha un potere immenso: è una pratica che ci permette di cambiare l’umore in positivo, soprattutto la mattina quando la voglia di uscire dal letto e iniziare la giornata può mancare. Scopriamo, quindi, alcune delle frasi più carine per poter iniziare la giornata con il giusto atteggiamento:

“Buongiorno and kelp calm… ce la possiamo fare!”;

“Un dolce giorno solo per te…”;

“C’è chi si sveglia pieno di buoni propositi e, poi, ci sono io che mi sveglio pieno di sonno. Buongiorno a tutti!”;

“La mia idea di buongiorno è: aprire gli occhi la mattina; prendere un bel respiro e tornare a dormire…”;

“Hai presente quella voglia incredibile di fare mille cose appena svegli? Io no!”;

“Dai ad ogni giornata la possibilità di essere la più bella della tua vita”;

“Un giorno senza sorriso è un giorno perso” (C. Chaplin);

“Ogni volta che apri gli occhi al mattino, sii felice: ci sono 24 ore di gioia tutte per te!”.

Ora non vi resta che inviare il vostro buongiorno su whatsapp alle persone più care!