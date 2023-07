Ilenia Lazzarin di Un posto al sole al mare con il figlio: “Io sono nata per fare la tua mamma”

Ilenia Lazzarin è al mare e ha spiazzato tutti con un messaggio per il figlio. Le parole dedicate a quest’ultimo sono davvero speciali e il post ha fatto il boom di like.

Ilenia Lazzarin negli scorsi giorni ha condiviso una dedica al figlio che ha commosso i suoi followers. L’attrice di Un posto al sole ha scritto parole davvero emozionanti. Nessuno si aspettava un gesto così plateale.

La Lazzarin è molto attiva sui social e su Instagram, dove condivide le sue esperienze da madre single, elargendo consigli e anche facendo divertire i follower raccontando ciò che le capita. Questa volta, però, si è voluta concentrare su tutto l’amore che sente per il figlio.

Ilenia Lazzarin, le parole di amore per il piccolo Raoul

Ilenia Lazzarin ha avuto Raoul nel dicembre del 2020, pochi mesi dopo si è separata dal marito che aveva sposato nell’ottobre del 2018. L’attrice è legatissima al suo bambino e le parole che ha scritto su Instagram lo dimostrano.

Ha voluto dedicare a Roul una poesia di Khalil Gibran, prima però ha scritto: “Eh niente, io sono nata per te, per fare la tua mamma“. Il testo del poeta è meraviglioso e analizza come i figli vengano al mondo attraverso di noi.

Racconta come i genitori non possono far altro che dare il loro amore incondizionato ai propri figli, ma non i pensieri perché ognuno ha propri. Spiega poi che i figli non appartengono ai genitori. Un testo davvero molto bello, cui la Lazzarin ha allegato un’immagine dolcissima di lei e Raoul al mare. Il volto del piccolino è coperto, ma si percepisce comunque tutta la dolcezza di una foto davvero tenera.

Ilenia è innamoratissima del suo bambino e lo dimostra spesso con tenere dediche per lui. Da quando si è separata dal marito cerca di dargli ancora più amore, probabilmente per non fargli sentire troppo l’assenza del papà in casa. L’attrice dovrebbe essere single, non si sa infatti se abbia intrapreso una nuova relazione. Se così fosse la terrà ben segreta proprio per evitare l’attenzione mediatica eccessiva.

Intanto si gode la vita da mamma e il suo lavoro che continua a regalarle tante soddisfazioni. Originaria di Vercelli, si è trasferita a Napoli tanti anni fa ed è innamorata del capoluogo campano che è diventato praticamente la sua casa. Qui ha tanti amici, molti conosciuti sul set di Un posto al sole, come ad esempio Claudia Ruffo con la quale trascorre diverso tempo.