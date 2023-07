Ilary Blasi perfetta anche casual: mini-top e jeans per non sbagliare mai look

Ilary Blasi quest’estate sta sfoggiando dei look davvero fashion e di tendenza, la bella show girl anche vestita casual fa centro. La foto dell’outfit fresco con top mini e jeans è perfetta.

Ilary Blasi si sta godendo le vacanze, dopo un viaggio in Brasile con il compagno Bastian Muller, è rientrata in Italia e sta sfoggiando dei look davvero fashion, la show girl sta bene anche con qualcosa di semplice.

La Blasi anche se sceglie di vestirsi casual, riesce a fare centro mostrando sempre degli abbinamenti originali, di tendenza e anche sensuali. Come l’ultimo look che si vede dalle immagini che ha condiviso.

Ilary Blasi perfetta con un mini top e un jeans, il casual le dona moltissimo

Ilary Blasi si è mostrata con un look casual davvero molto carino e di tendenza. La show girl sta bene con qualsiasi cosa indossa e anche l’outfit più semplice è perfetto per lei.

Come si vede dalla foto in quest’occasione Ilary ha scelto di indossare un jeans largo a vita alta con due grandi strappi sulla coscia e l’ha abbinato a un top corto a costine color panna. Un outfit apparentemente semplice ma che in realtà è davvero molto sexy.

La show girl sta bene anche con un outfit casual, il contrasto largo aderente, dato dal jeans e dal top, fa la vera differenza per un abbinamento unico e originale. Come sempre Ilary Blasi dimostra di essere una vera bomba sexy.

Il top esalta le sue forme e il ventre completamente piatto e scolpito. La Blasi è in grandissima forma, risultato di un costante allenamento e una alimentazione specifica. La show girl oltre a fare sport praticamente ogni giorno, segue una dieta precisa che si basa sul mangiare sei giorni a settimana in modo sano, con un numero preciso di proteine e pochi carboidrati. Soltanto una volta a settimana si può mangiare in modo libero e concedersi tutti gli sgarri che si vuole. Un regime alimentare simile è seguito anche dall’amica della Blasi, Michelle Hunziker.

Ed ecco che tanto impegno è sicuramente premiato. La show girl ha una forma invidiabile e un corpo super tonico. Ci sono anche gli haters che sostengono sia troppo magra e che dovrebbe mangiare di più. Ma alla Blasi piace essere così e va detto che sta splendidamente. La prova costume, nessuno avrebbe mai immaginato il contrario, è ampiamente superata.