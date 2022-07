Ilaria Galassi oggi è una badante: l’ex stella di Non è la Rai svela la sua nuova vita

È stata una delle ragazze più amate e seguite di Non è la Rai, idolo di migliaia di teenager italiane degli spumeggianti anni ’90, ma oggi Ilaria Galassi si è lasciata alle spalle la tv e quel tratto di carriera fortunato insieme ad Ambra Angiolini. Ha virato sul lavoro di parrucchiera e, archiviata l’esperienza a causa della crisi Covid, ha imboccato una strada che non tutti avrebbero immaginato…

Che fine ha fatto Ilaria Galassi di Non è la Rai?

Ancora oggi, per il pubblico del piccolo schermo anni ’90, è “Ilaria di Non è la Rai“, ma la Galassi ha cambiato vita e rotta verso un lido professionale decisamente lontano dalla televisione.

Prima come parrucchiera, in un salone poi chiuso a causa del caos economico innescato dall’emergenza Coronavirus, poi come badante. Già, perché la ex stella del fortunato programma di Gianni Boncompagni ha raccontato a Fanpage cosa è successo nella sua esistenza, dietro le quinte di quell’immagine di promessa della tv che non abbiamo mai dimenticato..

Ilaria Galassi 30 anni dopo Non è la Rai: “Faccio la badante“

Ilaria Galassi ha raccontato di lavorare come badante e oggi, a 46 anni, si prende cura di un’anziana 90enne. Un rapporto che sarebbe diventato un profondo legame d’affetto ben al di là delle mere relazioni di lavoro, denso di dolcezza e stima.

A fine mese, secondo il racconto dell’ex volto di Non è la Rai, insieme al compagno arriverebbero “stretti stretti”, come tantissimi italiani alle prese con le spese quotidiane e l’affitto da pagare. A differenza di Ambra Angiolini, oggi affermata attrice, per lei il capitolo televisivo si sarebbe chiuso definitivamente tanti anni fa.