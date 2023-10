Il trucco per ringiovanire: il make up che ti toglie 10 anni, i segreti

Un viso giovane e luminoso è possibile anche dopo gli “anta”: il segreto è nel giusto make-up, le regole da seguire per tornare ragazzina

“Non togliermi neppure una ruga. Le ho pagate tutte care”, diceva Anna Magnani al suo truccatore. Un pensiero sicuramente molto nobile, ma che, bisogna ammetterlo, non tutte condividono. Per quanto i segni dell’età possano donare al viso quel fascino di maturità e carattere, per molte donne l’unico desiderio è di sbarazzarsene al più presto.

Non sempre cedere a ritocchini e punturine è la scelta più appropriata. C’è infatti, chi non vuole giungere a soluzioni così definitive. Se la genetica nell’invecchiamento gioca un ruolo fondamentale, di certo un alleato alla portata di tutte è il make-up. Inutile dire che il trucco è in grado di fare grandi cose, lo sanno bene tutti gli appassionati che ne conoscono ormai ogni segreto. Quando il viso inizia a cedere al passare del tempo tuttavia, gli errorini sono dietro l’angolo.

Bisogna innanzitutto chiarire l’importanza, in generale ma soprattutto dopo gli “anta”, di prendersi cura della propria pelle. La corretta skincare è il primo passo per un viso luminoso, fresco ed elastico, che non teme l’inesorabile trascorrere degli anni. Anche il make-up però, può nascondere diverse insidie, da tenere bene a mente prima di accingersi a prendere pennelli e spugnette in mano.

Errori da evitare e consigli per un perfetto make-up anti-age

Se l’amare le proprie rughe può apparire piuttosto forzato, quel che è certo è che amarsi nonostante il passare degli anni è il segreto per brillare. Un piccolo aiutino può venire anche dal make-up, che come dimostrano le star da red carpet, è in grado di compiere delle vere magie. Sono tante però, le sviste che si continuano a ripetere di fronte allo specchio, andando soltanto a peggiorare la situazione.

Basti pensare, ad esempio, alla base del trucco. Uno degli errori più comuni è pensare che un fondotinta super coprente possa fare miracoli. Il temibile “effetto cerone” è dietro l’angolo. Applicare sul viso un prodotto troppo pesante infatti, non farà altro che rendere la pelle ancora più densa, andando ad intensificare pieghe e rughe. Bisogna assolutamente dimenticarsi della cara vecchia cipria.

Per lo stesso motivo, questo prodotto non farà altro che creare un effetto opaco e polveroso sul viso, che rischierà di trasformarsi in un’antiestetica maschera bianca. Meglio piuttosto, donare un pizzico di vitalità con un blush rosato sulle guance, che riporta a quella freschezza dell’età adolescenziale. Un focus essenziale si sposta sugli occhi. Via libera a gel rinfrescanti, contorno e primer idratanti, per poi passare all’applicazione di un ombretto.

La fantasia, almeno in questo caso, può prendere il sopravvento, ma per aggiungere luce al viso ed evitare l’effetto piega sarà sempre meglio optare per colori metallici e perlati. Da evitare invece, quelli cremosi che rischiano di finire nelle rughe trasformandosi in strisce indesiderate. Per uno sguardo aperto e dettagliato, con una matita si dovranno infoltire le sopracciglia (evitando le linee sottili).

Non da meno sono le labbra, che dopo gli “anta” dovranno essere discrete, ma allo stesso tempo protagoniste. No a datati effetti overlining, sì a matite e rossetti ton sur ton che non passano mai di moda, spaziando dai colori più tenui e nude a quelli più accesi. Nessun timore sulle nuances dunque, ma mai cadere nell’errore del finish matt. Sempre meglio rimpolpare e donare idratazione con rossetti liquidi, cremosi e brillanti, per quel tocco di shine che un’eterna ragazzina può permettersi.