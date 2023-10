Il taglio medio di Elisabetta Canalis è la tendenza dell’autunno 2023

Elisabetta Canalis ha sfoggiato il taglio scelto per l’autunno, la lunghezza media e il balayage sono la tendenza di questa stagione.

Anche Elisabetta Canalis ha rivoluzionato il suo look in vista dell’arrivo dell’autunno. L’ex velina di Striscia la Notizia ha scelto un taglio medio che è già la tendenza in materia di capelli per la prossima stagione.

Quest’acconciatura dona particolarmente alla show girl che come sempre è in grandissima forma. Difficilmente a una donna bella come lei i tagli possono non starle bene. Ma la lunghezza scelta dalla Canalis è davvero perfetta per i mesi più freddi.

Elisabetta Canalis cambia taglio di capelli, la lunghezza media e il colore sono la tendenza dell’autunno

Elisabetta Canalis ha coniugato in un unico taglio eleganza, comodità e luminosità. L’ex velina di Striscia la Notizia ha scelto un taglio medio per l’arrivo dell’autunno, come praticamente fanno tutte le donne, alla fine dell’estate è andata dal parrucchiere di fiducia e per rivoluzionare un po’ i suoi capelli.

Sebbene la Canalis non sia una che abbia mai fatto grandi cambiamenti ai capelli, la scelta fatta questa volta è piaciuta molto perché ha ravvivato i capelli, rendendoli più luminosi e belli. Come prima cosa ha optato una lunghezza media e un po’ scalata sulle punte, che è perfetta per chi ha i capelli mossi e ondulati come i suoi. Poi ha deciso di farsi fare una bayalage dorato sulla sua base scusa, che le ha dato moltissima luce al volto.

Una tinta che è fondamentale con l’arrivo dell’autunno in cui i capelli tendono a scurirsi, incupendo non poco il volto. Come si vede dall’immagine, invece, i riflessi sfumati della Canalis sono una vera e propria fonte di luce. Come abbiamo detto l’ex velina di Striscia non è una donna che ha mai scelto tagli stravaganti. Negli anni ha optato molte volte per la frangetta, altra pettinatura che le dona moltissimo. Questa volta ha scelto qualcosa di più elegante.

Il taglio scalato sveltisce comunque il viso ma lo fa in modo più dolce ed elegante. Il colore è perfetto con la sua carnagione, non stona assolutamente e impreziosisce ancora di più dei capelli che sono in ottima forma. In questo periodo non è da tutti poter sfoggiare una chioma lucente, idratata e folta. L’autunno è infatti il momento peggiore per le capigliature che tendono a diradarsi. Ma la Canalis sembra proprio che non abbia avuto conseguenze dal ‘periodo delle castagne’.