Quali sono i colori che vanno quest’autunno e a chi stanno bene

L’autunno è ormai arrivato e le tonalità della natura che ci circonda cambiano come i colori dei capelli. Ecco quali sono di tendenza.

La moda deve essere adeguata e adatta al tempo, alle stagioni, all’umore di chi la porta. Si tratta di stile e personalità connessi alla natura che muta nel tempo. Ci sono poi gli stili legati a tradizioni, leggende e innovazioni che rendono la colorazione unica e ricca di sfumature.

Ma scendiamo nel dettaglio scoprendo quali sono i colori di capelli che si vedranno durante la stagione entrante. Una vasta gamma di tonalità tra cui scegliere per decidere quali di queste sono le più adatte alla propria personalità. Dal biondo Old money al rosso con riflessi cannella fino al castano caffè e oltre, spaziando nelle nuove tinte e tecniche, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Tendenza colori capelli, le novità autunnali: come sceglierle

La chioma non è mai da trascurare, i capelli sono la cornice che dà carattere al viso trasformandone le forme. Il taglio giusto è fondamentale ma anche la colorazione dei capelli è da scegliere con attenzione. Tra i colori capelli autunno 2023 che fanno tendenza, spicca una tonalità particolare che sta spopolando su Tik Tok è il biondo Old Money.

Una moda che prende la sua ispirazione dagli anni ’60 e ’70 ponendo l’attenzione sullo stile preppy. Una colorazione che denota stile ed eleganza anche grazie ai contrasti del biondo luminoso con sfumature più scure. Un colore adatto a chi ha una pelle con sottotono freddo, basta osservare le venature se sono blu, il biondo è il tuo colore. Per chi ama le tonalità più accese e calde, il castano ramato con nuance cannella, è un’ottima scelta per creare un effetto speciale sulle acconciature autunnali.

La tendenza capelli autunno 2023 è quella di creare questa tonalità con sfumature castane con un riflessante speziato. Un mix che solo professionisti competenti possono realizzare. Questo stile è noto con il nome di Cowboy Copper e su Tik Tok ha riscosso un enorme successo, tanto da ottenere oltre 30 milioni di visualizzazioni con hashtag #cowboycopperhair. Una tonalità adatta a ogni tipo di viso e di pelle. Le donne che amano i colori scuri e hanno un incarnato freddo nei sottotoni, possono ottenere una colorazione da diva di Hollywood con il balayage perla.

Si tratta di una tecnica particolare e di tendenza per questo autunno. I capelli nero corvini vengono illuminati con riflessi perla che impreziosiscono l’acconciatura donando un tocco di eleganza a chi la porta. Una scelta perfetta per la donna che ama distinguersi per la sua personalità ma sempre con stile e raffinatezza. Il biondo mou, è un’altra tonalità che ben si presta per la moda capelli stagione autunnale 2023. Una tonalità che ben si adatta a tutte le tipologie di viso e di incarnato, la colorazione ideale per le donne indecise. Si tratta di un mix di toni caldi del castano illuminato da ciocche biondo chiaro. Una tonalità dinamica che mette tutti d’accordo.

Mentre le più decise possono cedere al fascino del Castano strega. Un colore caldo e intenso che sfiora il nero entrando nelle sfumature fredde attraverso i riflessi che creano giochi affascinanti e ideali per l’autunno. Una scelta d’impatto che denota carattere e trasmette perfettamente le vibrazioni dark in contrasto con la pelle dai sottotoni freddi.