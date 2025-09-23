Il pollo che vinse una battaglia | oggi conquista la tua cucina

Pollo alla Marengo: la ricetta che vinse una battaglia, oggi saprà conquistare anche la tua cucina con sapori pazzeschi! Sai cosa mi fa sorridere ogni volta che preparo il pollo alla Marengo? L’idea che un piatto così ricco e saporito abbia una storia di battaglie e vittorie alle spalle. Eppure, quando lo porti in tavola, la vera vittoria è vedere le facce di chi lo assaggia, non smettono di dire “che buono!”. Il pollo alla Marengo non è un semplice piatto di carne, è una delizia incredibile di profumi che invade la cucina e ti fa venire fame già solo dal profumo. Il bello è che, nonostante sembri un piatto da ristorante, gli ingredienti sono semplici e genuini. Parliamo infatti …

Pollo alla Marengo: la ricetta che vinse una battaglia, oggi saprà conquistare anche la tua cucina con sapori pazzeschi!

Sai cosa mi fa sorridere ogni volta che preparo il pollo alla Marengo? L’idea che un piatto così ricco e saporito abbia una storia di battaglie e vittorie alle spalle. Eppure, quando lo porti in tavola, la vera vittoria è vedere le facce di chi lo assaggia, non smettono di dire “che buono!”. Il pollo alla Marengo non è un semplice piatto di carne, è una delizia incredibile di profumi che invade la cucina e ti fa venire fame già solo dal profumo.

Il bello è che, nonostante sembri un piatto da ristorante, gli ingredienti sono semplici e genuini. Parliamo infatti di pollo, pomodoro, funghi, un po’ di vino bianco e quei tocchi speciali che lo rendono unico, come gli scampi e le uova. Ti sembrerà un abbinamento strano, ma credimi, è proprio questo mix che ti fa fare un figurone, pensa che il pollo diventa tenero e saporito, con un sughetto così gustoso che chiama la scarpetta ovviamente.

Pollo alla Marengo: ogni volta che porto a tavola è una vittoria!

E allora, che dici, ci mettiamo all’opera? Questo è uno di quei piatti che si raccontano da soli, basta cucinarlo una volta per capirne la bontà indiscussa. Allaccia il grembiule quindi, prepara il vino e accendi i fornelli, che oggi portiamo in tavola il pollo alla Marengo e conquisti chiunque. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti



Ingredienti per il pollo alla marengo

Per 4 persone

750 g di pollo

300 g di funghi porcini

1/2 l di vino bianco secco

Olio extravergine d’oliva q.b.

600 g di pomodori pelati

4 fette di pane

4 uova

Prezzemolo q.b.

Scampi 4

Sale q.b.

Pepe q.b.

2 spicchi di aglio

Come si prepara il pollo alla marengo