Tenero da sciogliersi in bocca | lo spezzatino perfetto si fa così

Spezzatino con le patate: per farlo perfetto segui i miei consigli, fidati viene talmente tenero che si scioglie in bocca, salva la ricetta!

Lo spezzatino con le patate è uno di quei piatti che non ti stanchi mai di mangiare, diciamoci la verità. Appena arriva in tavola senti subito il profumo che riempie la cucina e ti viene voglia di affondare la forchetta. È un piatto caldo, avvolgente, che mette d’accordo sempre tutti con la sua incredibile tenerezza e il sapore ricco, diciamo pure una ricetta perfetta quando vuoi gustarti qualcosa di speciale.

La bellezza dello spezzatino con le patate è che con pochi ingredienti semplici ottieni un piatto che sembra uscito da un ristorante. Carne tenera che si scioglie in bocca, patate cremose che assorbono tutto il sapore del sugo, verdure che danno dolcezza e profumo. Non c’è niente di complicato nel realizzarlo fidati ma solo il tempo necessario perché la carne cuocia lentamente e diventi morbidissima.

Spezzatino con le patate: un risultato perfetto con i trucchi giusti!

E allora non aspettare, realizza anche tu questo spezzatino con le patate e vedrai che diventerà il tuo piatto forte per le giornate fredde o per quelle sere in cui vuoi portare in tavola qualcosa di speciale. Non ti resta quindi che allacciare il grembiule e prepararlo con me passo passo. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti



Ingredienti per lo Spezzatino con le patate

Per 4 persone

1 kg di bocconcini di vitello

Farina q.b.

1 kg di patate

Una cipolla bianca grande

3 carote

Un bicchiere di vino bianco secco

Un l di brodo di carne

Sale q.b.

Pepe q.b.

Olio extravergine d’oliva q.b.

Rosmarino q.b.

Una foglia di alloro

2-3 foglie di salvia

Timo q.b.

Come si prepara lo Spezzatino con le patate