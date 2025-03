Il Paradiso delle Signore, spoiler aprile: cambia tutto tra Rosa e Tancredi, svolta clamorosa

Dopo settimane di angoscia, Adelaide di Sant’Erasmo ha fatto ritorno a Milano e ha riabbracciato i suoi cari. La contessa si è decisa a riapparire in scena dopo aver letto l’appello lanciato dalla figlia Odile, trascritto in modo perfetto da da Rosa Camilli e pubblicato sul giornale di Tancredi. A proposito di Rosa, la venere sta vivendo un periodo decisamente complicato nelle attuali puntate de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1.

Da un lato il rapporto con Marcello Barbieri, ormai compromesso dopo il bacio, dall’altro quello con Tancredi di Sant’Erasmo, che sembra essere sempre più interessato alla giornalista. Nei prossimi episodi della soap in onda fino al 3 aprile, ci sarà una svolta clamorosa per la Camilli, che si ritroverà sempre più divisa tra due fuochi.

Il Paradiso delle Signore, spoiler al 3 aprile: Tancredi è innamorato di Rosa?

L’amicizia tra Rosa e Marcello è cambiata per sempre. Nelle recenti puntate de Il Paradiso delle signore, durante l’assenza di Adelaide, Barbieri si è lasciato andare alla passione e ha baciato la sua coinquilina. Da quel momento, tra di loro, c’è imbarazzo e tensione, soprattutto perché entrambi hanno provato sensazioni forti durante il loro avvicinamento.

Col ritorno di Adelaide, però, Marcello non ha potuto non riavvicinarsi alla sua compagna, alla quale si sta dedicando in tutto e per tutto, anche per via della sua malattia. La contessa infatti sta ancora facendo i conti con una grave patologia al cuore e dovrà sottoporsi a un delicato intervento per provare a guarire. Nel frattempo, però, Rosa prenderà una decisione drastica.

Non sentendosi più a suo agio, la giornalista deciderà di abbandonare la casa che condivide con Marcello e Matteo e di mettere fine alla loro convivenza. La Camilli si trasferirà dalle sue colleghe ma la voce arriverà alle orecchie di Tancredi, che non ne resterà indifferente. Gli spoiler delle puntate in onda fino al 3 aprile rivelano che proprio l’editore si lascerà andare a una confessione importante che riguarda Rosa.

Al momento non è chiaro di cosa si tratti, ma non si esclude che il cugino di Adelaide possa fare finalmente chiarezza sui suoi sentimenti. Ricambiati? Al momento Rosa sembra essere estremamente confusa, ma nel corso delle puntate la commessa ha dimostrato di essere coinvolta da Tancredi, del quale ha avuto modo di conoscere un lato più umano e sensibile. Nuova coppia in arrivo? Sarà interessante scoprire cosa ne penserà Marcello, legato alla contessa ma sempre più turbato dal bacio scattato con la sua ex amica.