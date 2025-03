Il Paradiso delle Signore, finalmente la verità: chi è il padre di Odile

Maggio sarà un mese importante per gli appassionati de Il Paradiso delle Signore. Se da un lato la stagione numero 9 chiuder i battenti, dall’altro partiranno le riprese della decima e, con ogni probabilità, inizieranno a trapelare le prime indiscrezioni sul nuovo capitolo. Prima, però, c’è il gran finale tutto da vivere e, stando agli spoiler, le sorprese negli episodi conclusivi saranno tantissime.

Uno dei misteri che saranno sciolti proprio nelle fasi finali della nona stagione è quello legato alla paternità di Odile. La ragazza è piombata nella vita di mamma Adelaide da poco tempo ma, in quanto al padre, non si è mai saputo nulla di certo. Fino agli episodi di aprile, quando finalmente la verità verrà alla luce: sarà proprio la contessa a confessare tutto, parlando col diretto interessato.

Il Paradiso delle Signore, nelle puntate di aprile si scoprirà chi è il padre di Odile

Dopo tanto tempo, per la prima volta, Odile ha chiamato Adelaide “mamma”. Un momento emozionante, quello della reunion tra la contessa e la sua amata figlia, che ha toccato il cuore dei telespettatori de Il Paradiso delle Signore. Telespettatori che da un bel po’ di mesi si chiedono chi sia il vero padre di Odile: la sua identità, infatti, non è stata mai svelta. L’ipotesi più gettonata, però, si rivelerà quella giusta.

Gli spoiler delle puntate della soap in onda ad aprile rivelano che sarà proprio Adelaide a confessare questo grande segreto, che ha tenuto per sé per anni e anni. La donna deciderà di raccontare tutto prima dell’intervento al cuore al quale dovrà sottoporsi, affinché, se l’operazione non dovesse andare bene, le verità possa comunque venire a galla. Come specificato da Enrico Brancaccio, infatti, l’intervento presenta dei rischi.

Adelaide ha però deciso di operarsi e, prima di finire sotto i ferri, rivelerà a Umberto che è lui il padre di Odile. Un sospetto che i telespettatori avevano da tempo e che si rivelerà più che fondato: la ragazza è nata proprio dalla passione tra la Sant’Erasmo e il commendatore Guarnieri. Che resterà letteralmente sconvolto dalla notizia ricevuta dalla sua ex.

La contessa, però, non si limiterà a raccontare tutta la verità a Umberto ma gli chiederà anche di non condividerla con nessuno. Qualcosa di molto complicato per Guarnieri, che difficilmente riuscirà a tenere la bocca chiusa dopo quanto appreso. La sua vita sarà sconvolta per sempre e, inevitabilmente, anche quella di Adelaide e di Odile.