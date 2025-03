Il Paradiso delle Signore si ferma: stop improvviso, la decisione Rai

Rivoluzione in arrivo nella programmazione di Rai 1 delle prossime settimane: quando e perché Il Paradiso delle Signore non andrà in onda.

Il Paradiso delle Signore si conferma una delle serie più amate e seguite dal pubblico italiano. Dopo le prime due stagioni trasmesse in prima serata (con una puntata alla settimana), la serie è approdata in daytime e la scelta della rete è stata più che azzeccata. Nella fascia pomeridiana di Rai 1, le vicende del grande magazzino milanese riscuotono un enorme successo.

Le vicende private e sentimentali dei protagonisti si intrecciano con quelle professionali, con la competizione tra il Paradiso e la Galleria Milano Moda che si fa sempre più accesa. Per gli appassionati della soap opera di Rai 1, però, è in arrivo una brutta notizia. Uno stop improvviso per la serie, fissato per il mese prossimo: cosa ha deciso la Rai e come cambierà la programmazione nelle prossime settimane.

Stop a Il Paradiso delle Signore nel mese di aprile: la nuova programmazione

Adelaide tornerà a Milano e come reagirà Marcello quando scoprirà il reale motivo della sua permanenza a Londra? Queste sono solo alcune delle numerose domande che i telespettatori de Il Paradiso delle Signore si pongono nelle ultime settimane. La stagione 9 della soap sta entrando nella fase saliente, quella finale, ma attenzione: ci sono alcune date da tenere a mente.

Il pubblico di Rai 1 non sarà felice di sapere che, nel mese di aprile, la serie con Vanessa Gravina e Roberto Farnesi si fermerà per alcuni giorni. Il cambio di programmazione riguarderà innanzitutto il giorno di Pasquetta. Lunedì 21 aprile la soap non andrà in onda e al suo posto ci sarà una puntata speciale de La Volta Buona, il talk show condotto da Caterina Balivo normalmente in onda prima dell’appuntamento con Il Paradiso. Nella stessa settimana però ci sarà una nuova modifica.

La messa in onda della serie sarà cancellata anche in occasione della Festa Della Liberazione, venerdì 25 aprile. Né lunedì e né venerdì, quindi: per quella settimana, Il Paradiso delle Signore andrà in scenda da martedì 22 a giovedì 24, con sole tre puntate. La programmazione tornerà regolare già a partire dal lunedì successivo, il 28 aprile, e da quel momento l’attenzione dovrà essere massima.

Tra fine aprile e inizio maggio, infatti, saranno trasmessi gli ultimi episodi della nona stagione della serie, che regaleranno colpi di scena per diversi protagonisti. A partire da Odile, la figlia di Adelaide rimasta per anni segreta: nel finale di stagione, il pubblico potrebbe finalmente scoprire chi è il padre della giovane dipendente della GMM.