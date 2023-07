Il nuovo tronista arriva dal GF: la confessione via social

Fervono i preparativi per la nuova edizione d’Uomini e Donne: rumors sul nuovo tronista. Arriva direttamente dal GF: la confessione social.

Come di consueto a fine Agosto verranno registrate le prime puntate d’Uomini e Donne. Maria de Filippi tornerà alla guida del format che più l’appassiona. Intanto la redazione è alle prese con i casting per scegliere i nuovi tronisti e i loro corteggiatori.

C’è molto fermento, soprattutto in rete, per conoscere chi ha avrà il privilegio di sedere sull’ambita sedia rossa per mesi e ottenere così una visibilità inaspettata. I fan del daytime si aspettano un nome famigliare al programma, magari qualche ex corteggiatore non scelto, ma a quanto pare i neo tronisti potrebbero giungere anche d’altri format come il Grande Fratello.

In queste ore si è rumoreggiato sulla possibilità che Daniele dal Moro, ex gieffino, che ha già goduto del trono di Maria de Filippi possa tornare ad occupare questo ruolo. Il giovane imprenditore, dal carattere non proprio docile, sarebbe stato invitato a risiedere sul trono di Uomini e Donne versione spagnola. Subito dopo la fine del Grande Fratello Vip Daniele è stato più volte protagonista del gossip a causa della sua storia con Oriana Marzoli. I due si sono conosciuti nella casa dove hanno espresso interesse l’uno verso l’altra, ma è fuori dal loft di Cinecittà che è esplosa la loro passione.

Negli ultimi mesi hanno fatto la spola tra Spagna e Italia, sono più volti apparsi insieme sui social e hanno incantato i loro fans. Da qualche settimana il loro amore è giunto al capolinea e sempre online hanno provato a spiegare come e perchè si sono detti addio. I due hanno dato versioni diverse di ciò che è accaduto fra loro. Daniele ha anche condiviso pubblicamente le chat private avute con l’ex fidanzata e ha puntato il dito anche contro Micol Incorvaia che a suo avviso non è stata sincera con Oriana. Ad oggi una riconciliazione sembra impossibile e questo rende i due liberi da ogni impegni sentimentali. Daniele siederà di nuovo sul trono di Uomini e Donna Spagna?

Daniele Dal Moro di nuovo tronista? La versione dell’ex gieffino

Dopo i rumors e i pettegolezzi che hanno coinvolto la sua vita sentimentale Daniele dal Moro si è ritrovato al centro della scena mediatica a causa di alcune sue dichiarazioni. L’ex gieffino ha dichiarato d’essere stato contattato d’alcuni spagnoli pronti a fargli una proposta tv, e ha scherzato sulla possibilità che gli venisse offerto di nuovo il trono, ma in Spagna. Ovviamente molti utenti gli hanno fatto notare che il format iberico non va più in onda da tempo.

L’ex gieffino è stato costretto ad intervenire. Ha spiegato che le sue parole sono state fraintese e che il suo racconto si riferiva ad una proposta ricevuto subito dopo la sua prima partecipazione al Grande Fratello. Polemica chiusa e chiarimento dovuto. Per ora Dal Moro non ha nessuna intenzione di tornare sotto i riflettori e a quanto pare non desidera trovare un nuovo amore.