Il freddo non ha fermato le cimici? Il rimedio per eliminarle è proprio sotto il tuo naso

Scopri il rimedio naturale per eliminare le cimici dai vestiti usando l’aceto bianco, vedrai che è semplice, efficace e senza prodotti chimici risolvi davvero il problema!

Hai mai tirato fuori un maglione dall’armadio e notato quel fastidioso odore o qualche piccolo segno che non c’era prima? Ecco può essere tutta colpa delle odiose cimici: ebbene si non ci solo quelle da letto, ma anche quelle che si infiltrano nei tessuti e nelle borse invadendo completamente tutti gli armadi e possono essere veramente un problema. Ma c’è una buona notizia, te ne puoi sbarazzare con un rimedio semplice ed efficace e non sto parlando di prodotti chimici ma di qualcosa che hai già in casa. Tutto quello che devi fare? Basta integrarlo alle tue buone abitudini casalinghe e finalmente proteggerai i tuoi vestiti.

Fidati, la soluzione per risolvere il problema delle cimici si prepara in casa ed è più facile di quel che sembra. Tutto ciò che serve infatti è aceto bianco diluito in acqua: banale ma ti garantisco che è un ottimo metodo per pulire, disinfettare ed eliminare gli insetti nei tessuti. Ovviamente per una maggiore efficacia ci sono dei trucchi che se combinati all’azione di aceto e acqua potranno potenziare la loro efficacia.

Perché l’aceto bianco?

L’aceto bianco distillato è spesso citato tra i rimedi della nonna per contrastare insetti e odori, perché oltre ad essere economico ha proprietà che lo rendono utile come deterrente leggero ovvero rende più semplice e rapida la pulizia successiva. Spruzzare questa miscela di acqua ed aceto su tessuti o mobili, ti aiuta non solo a neutralizzare le cimici ostacolandone la ricomparsa, ma elimina pure eventuali cattivi odori. C’è da dire però che parliamo comunque di un rimedio casalingo per cui non basta da solo se l’infestazione è avanzata, ma bisogna agire con alcuni suggerimenti semplicissimi.

Tutti i passaggi per allontanare le cimici, anche quando sembra impossibile

Inizia svuotando l’armadio o il cassetto dove sospetti ci siano problemi: metti da parte i vestiti, controllandoli uno ad uno e poi prepara una soluzione con mezzo litro di acqua tiepida e mezzo litro di aceto bianco. Immergi poi un panno pulito, strizzalo bene e passalo su tutte le superfici interne, passa quindi su pareti, fondo e ripiani, assicurandoti che l’odore di aceto si senta abbastanza.



Dopo aver passato la soluzione, lascia la porta dell’armadio aperta per qualche minuto, meglio ancora se c’è ventilazione.poi, assicurati che siano puliti ed asciutti. Per quelli già indossati o potenzialmente infestati,: a questa temperatura infatti si elimineranno sia gli insetti adulti che le uova.

Infine per evitare nuove infestazioni, ti suggerisco di inserire negli armadi alcuni sacchetti profumati alla lavanda o al cedro, sia sui vestiti sia in punti chiave dell’armadio. Oppure puoi applicare repellenti naturali tipo oli essenziali di menta o tea tree nei battiscopa o nelle fessure.

Usare aceto bianco come rimedio naturale per armadi e tessuti, fare lavaggi ad alta temperatura e mantenere ordine ed aerazione negli spazi, sono la combinazione perfetta per debellare completamente questi fastidiosi insetti. Prova e vedrai, con poco riuscirai a liberartene definitivamente!