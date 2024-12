Cosa sappiamo sul filo rosso di Simone Rocha della nuova capsule collection

Le sue collezioni innovative non passano mai inosservate, stiamo parlando dell’elegante stilista Simone Rocha, designer rinomata per le sue creazioni femminili, ispirate alla storia e all’arte. Il filo rosso di Simone Rocha è il protagonista in assoluto dell’ultima capsule ideata dalla stilista irlandese, il classico nastro che si intreccia in alcuni capi d’abbigliamento della collezione per confermare quanto possa essere potente un legame.

Perché proprio il nastro rosso? Qual è il significato che Simone Rocha ha voluto dare a questa collezione tanto romantica quanto significativa? Ecco tutto quello che devi sapere sulla nuova capsule di Simone Rocha!

Il filo rosso di Simone Rocha nella capsule collection elegante e raffinata

L’obiettivo dell’artista è tradurre la femminilità in un abito che possa fare quasi da protezione, un abito, secondo Simone Rocha, deve dare sicurezza e far sentire a proprio agio ogni donna che lo prova.

Nonostante durante un’intervista recente abbia rivelato che il suo colore preferito sia il rosa pallido, una volta era senza ombra di dubbio il rosso. E il motivo è semplice: il rosso è il colore dell’amore, della passione e della femminilità, motivo per cui ha deciso di rendere il fil rouge protagonista della nuova capsule collection.

I pezzi della collezione più amati del momento sono senza dubbio gli orecchini a bottone con fiocco, il nastro che scende lungo sul viso dona eleganza e femminilità e non lascia passare inosservate! Anche l’abito midi in raso dalla tonalità rosa chiaro è un pezzo della collezione che dona classe e raffinatezza, arricchito dal filo rosso che attraversa quasi tutto il vestito.

Un altro pezzo della collezione. il cardigan in misto lana con filo rosso e fiocchi posizionati su entrambe le spalle, il contrasto nero e rosso mette in risalto il capo d’abbigliamento rendendolo protagonista dell’intero outfit.

Non solo capi d’abbigliamento e accessori chic, anche le calzature sono state decorate con il filo rosso di Simone Rocha. Stiamo parlando delle ballerine in crochet con pelle dalla punta quadrata, la soletta è in tessuto e la suola in cuoio. La scarpa comoda ed elegante da poter sfoggiare nel nuovo anno con l’abito midi in raso proposto dall’artista. Abbinare il rosso non è mai stato così semplice.

La capsule è in collaborazione con l’e-commerce tedesco Mytheresa, quindi non ti resta che visitare il sito e mettere nel carrello i tuoi pezzi preferiti della collezione originale e innovativa!