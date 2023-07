Il dessert al cucchiaio intramontabile in estate: come si prepara il semifreddo al caffè

Un momento di dolcezza per rinfrescarsi dall’afa di questi giorni: come preparare il semifreddo al caffè, dessert tra i più amati di sempre.

Se anche voi amate i dolci semifreddi e li trovate ideali in questo periodo di caldo intenso, non potete assolutamente perdervi la ricetta che vogliamo suggerirvi: quello al caffè è senza dubbio uno dei più quotati in estate e con l’aggiunta del cioccolato diventerà indimenticabile. Non serviranno né il forno né le uova e gli ingredienti metteranno d’accordo tutti.

Anche gli strumenti di cui avrete bisogno sono davvero molto comuni e anche i meno esperti nell’arte pasticcera potranno divertirsi a preparare un piccolo ‘capolavoro’. Prima di passare al procedimento, ecco l’elenco di ciò vi serve:

setaccio 1

spatola 1

ciotole 2

robot da cucina 1

carta da forno

frusta elettrica

teglia 1

Semifreddo al caffè e cioccolato: il dessert estivo ideale pronto in poche mosse

Celebre in tutto il mondo, il caffè non è soltanto una bevanda irrinunciabile per moltissimi, ma anche un ingrediente molto utilizzato nella preparazione di dolci, torte e gelati. Date le temperature attuali, la sua versione semifreddo è quella che senza dubbio conquisterà tutti. Vediamo cosa occorre in dosi da 6 persone.

Biscotti 100 gr

100 gr caffè solubile 3 cucchiaini

3 cucchiaini ricotta 250 gr

250 gr gocce di cioccolato 80 gr

80 gr burro 60 gr

60 gr panna fresca liquida 150 gr

150 gr zucchero a velo 60 gr

60 gr Nutella o qualsiasi altra crema spalmabile 1 cucchiaio e 1/2

1 cucchiaio e 1/2 wafer al cioccolato o biscotti tipo Togo 150 gr

Al momento di cominciare a preparare il nostro semifreddo, assicurarsi che la ricotta sia bella asciutta, perciò mettetela in un colino in frigo per tutta la notte. Frullate biscotti e burro nel robot; mettete la carta da forno sul fondo di uno stampo apribile di 17 cm di diametro; ritagliate anche una striscia di carta lunga quanto la circonferenza dell’anello dello stampo e posizionatela attorno per far sì che i bordi del dolce restino lisci.

Unite la ricotta, il caffè solubile e lo zucchero a velo in una delle due ciotole, mescolate il tutto con la frusta e setacciate. Nell’altra ciotola mettete la panna fredda e montate con la frusta. A questo punto unite la ricotta e la panna mescolando con una spatola, poi versate le gocce di cioccolato e continuate ad amalgamare.

Prendete ora dal frigo la base di biscotti e stendetevi su la crema di ricotta e panna facendo in modo che non si siano dislivelli. Riponete in freezer per circa mezz’ora, non di più: la crema deve diventare solo un po’ più solida ma non deve congelare. Dopodiché tirate fuori il semifreddo e mettetelo su un piatto. Tagliate i wafer o gli altri biscotti rendendoli alti quanto il dolce e sistemateli ad uno ad uno tutto intorno cercando di farli attaccare bene.

Passateci attorno dello spago da cucina e riponete di nuovo in freezer. Scaldate a bagnomaria o nel microonde la Nutella e poi versatela sul dolce congelato creando dei ghirigori. Mettete di nuovo nel congelatore, lasciandolo in frigo per un’ora prima di consumarlo.