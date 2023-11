Il child squat: ecco che tipo di allenamento è e quali sono i benefici di praticarlo pochi minuti al giorno

A volte basta davvero poco per sentirsi meglio. Ecco i benefici del child squat: un esercizio da fare in casa per pochi minuti al giorno

Spesso non si ha il tempo di andare in palestra, tuttavia con un semplice esercizio da fare in casa si possono ottenere grandi benefici: parliamo del child squat. Amati oppure odiati, gli squat sono esercizi che quasi immancabilmente sono inseriti in routine e workout. Sono esercizi comuni e molto semplici da eseguire. Richiamano gesti quotidiani come chinarsi o sedersi e alzarsi da una sedia.

Nella loro semplicità, sono in grado di attivare gran parte della muscolatura degli arti inferiori, in particolare glutei, femorali, quadricipiti, polpacci, ma anche di coinvolgere i muscoli addominali e lombari. Esistono diversi modi di eseguire l’esercizio, ma nello specifico andremo a conoscere i vantaggi del child squat.

Come si esegue il child squat e quali sono i suoi benefici

Lo squat, è probabilmente l’esercizio più famoso in assoluto: questo schema motorio i bambini lo possiedono fin da piccoli, non è infatti raro vedere sul web foto e video di essi mentre “squattano”, da ciò deriva il nome dell’esercizio noto come child squat.

Nel guardare i tutorial su come eseguirlo infatti, sembra di assumere la posizione che spesso i bambini, in maniera naturale eseguono durante il giorno. Le gambe devono essere più divaricate rispetto allo squat normale ed è molto più profondo, quasi a toccare il pavimento. Invece le mani devono essere unite per mantenere l’equilibrio. L’importante è non inarcare la schiena. Questo servirà ad evitare che lo sforzo dell’esercizio gravi sulla colonna e, allo stesso tempo, vi permetterà di sollecitare e allenare i muscoli lombari e dorsali. Per riuscirci, aiutatevi tenendo lo sguardo fisso davanti a voi.

La posizione del child squat aiuta ad aprire i tuoi fianchi e l’area inguinale, allunga le tue caviglie, i muscoli posteriori della coscia, la schiena e il collo. Inoltre tonifica gli addominali e favorisce la digestione. Mantiene sane le articolazioni pelviche e delle anche. Basta eseguire l’esercizio per diversi minuti al giorno. Eseguendolo con costanza, nel tempo sono visibili già i primi benefici.

Piegandovi durante l’esecuzione dello squat, la tendenza naturale sarà quella di spostare il peso in avanti. Cercate però di concentrarvi per evitarlo, portando il peso sui talloni attivando di conseguenza i glutei, quadricipiti e femorali senza sottoporre a sforzi eccessivi le articolazioni.

Se siete principianti, potete aiutarvi eseguendo gli squat davanti a uno specchio, per controllare che la posizione sia corretta, e posizionando una panca o una sedia dietro di voi. Il bello degli squat è che si possono eseguire in qualsiasi momento, in palestra ma anche a casa. Non sono necessari attrezzi o pesi (anche se potrete aggiungerli per rendere l’esercizio più allenante, una volta che avrete acquisito la giusta dimestichezza) né avere uno spazio particolare a disposizione.