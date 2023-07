Il bikini preferito di Chiara Ferragni ad un prezzo stracciato: sta andando a ruba

Chiara Ferragni suggerisce il bikini perfetto per l’estate 2023: il prezzo è accessibile e puoi trovarlo in diversi colori.

Cosa c’è di meglio di un tuffo in mare o in piscina per combattere il caldo torrido di queste ultime settimane? Che tu sia già in ferie o meno, il consiglio è quello di ritagliarti qualche ora di relax, per ricaricarti in spiaggia e tornare più carica che mai. Ovviamente, non senza il tuo bikini preferito. Se sei in cerca di un costume comodo ma allo stesso tempo glamour, il suggerimento potrebbe arrivare dal profilo social della regina delle influencer, Chiara Ferragni.

Nei giorni scorsi, l’imprenditrice digitale ha condiviso alcuni scatti direttamente da Mykonos, mentre indossa un bikini che non passa inosservato. Si tratta di un modello a due pezzi, dalle tonalità del rosa. Il tocco in più? Il prezzo, per niente proibitivo come quello dei costumi generalmente indossati dalle vip. In seguito, tutte le informazioni del bikini perfetto per l’estate 2023.

Il bikini rosa di Chiara Ferragni mette d’accordo tutte: comodo e chic, quanto costa

L’estate è entrata ormai nel vivo e per molti è tempo di preparare le valigie. Hai già scelto i bikini da portare con te in vacanza? Se hai voglia di ‘new entry’, Chiara Ferragni ha un consiglio prezioso per te. Nel corso della sua vacanza in Grecia, la moglie di Fedez non dimentica di aggiornare il suo (seguitissimo) profilo Instagram con foto e video delle sue giornate. E, nei giorni scorsi, a rubare la scena ci ha pensato il super bikini sfoggiato dall’influencer. Si tratta di un modello in stile patchwork di tessuti con brillante filato lamé tono su tono. Il prezzo?

Come riporta anche la pagina Instagram Chiara Ferragni Outfits, dedicata ai look della influencer, il top costa 40 euro, lo slip esattamente la metà, 20 euro. Si tratta di capi firmati Calzedonia, brand di intimo e beachwear di cui la Ferragni è testimonial. Il top è un modello push up, caratterizzato da coppe leggermente imbottite e ferretto e da spalline con asola finale, che consentono la chiusura classica o l’allacciamento dietro la nuca. E lo slip?

Il brand presenta una grande varietà di modelli, sia per la parte superiore che inferiore, caratterizzati dalla stessa fantasia in patchwork. Nello specifico, Chiara indossa una brasiliana con vita sagomata a V e sgambatura alta: nella parte posteriore, la cucitura centrale garantisce migliore vestibilità e comodità. La Ferragni ha optato per la versione in rosa, ma il costume è disponibile anche in verde/turchese e in marrone. Quale sceglierai per brillare durante questa caldissima estate 2023?