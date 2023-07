I costumi bianchi di Elisabetta Canalis per tutte le donne: dal bikini al modello intero

Elisabetta Canalis ha lanciato i suoi nuovi bikini, visto che meraviglia? Dal due pezzi all’intero, sono perfetti per tutte le donne.

Questa volta non si fa altro che parlare di lei per l’incredibile novità. L’ex velina mora di Striscia la Notizia ha da poco lanciato la sua nuovissima linea di costumi da bagno, che è stata accolta con un successo a dir poco pazzesco. I bikini della Canalis sono tanto semplici quanto alla moda e si adattano ad ogni tipo di fisico. Non ci credete? Guardate che belli.

I fan di Elisabetta Canalis sono rimasti di stucco di fronte alla notizia pazzesca: la loro beniamina ha da poco reso nota la sua collezione di costumi. Negli anni si è cimentata nella recitazione e nel mondo degli spot pubblicitari, prima di approdare al settore del fashion. Da sempre appassionata di moda, finalmente è disponibile la capsule di bikini disegnata proprio da lei.

Le prime immagini sono apparse sui social ed hanno scatenato una valanga di reazioni da parte dei followers e non solo. Linee semplici e modelli adatti ad ogni topo di fisico sono le parole chiave della nuova collezione di costumi per l’estate 2023. Il brand si chiama wikini_woxer ed già diventato uno tra i più chiacchierati in assoluto.

Elisabetta Canalis lancia i suoi bikini: sul web sono già virali

A mostrarli è stata la stessa Elisabetta, protagonista di uno shooting che la vede protagonista con indosso i suoi splendidi bikini. Tonica e leggermente abbronzata, fa risaltare al massimo i costumi della sua collezione. Nelle foto si vedono due modelli, uno intero e uno a due pezzi, molto semplici ma di grande tendenza.

Linee pulite e classiche vengono reinterpretate in chiave moderna grazie ai tessuti innovativi e alle stampe super trendy. In particolare, i modelli indossati dalla Canalis nelle foto presentano delle righe sottili su un fondo bianco, per una stile basico ma con carattere. L’ex velina ha lavorato tanto alla realizzazione della sua linea di costumi da bagno e, come ha confessato lei stessa nella didascalia che accompagna le foto su Instagram, si è anche divertita parecchio nel farlo.

“La capsule ha altri modelli”ha scritto la Canalis, tenendo così le sue followers sulle spine. Nata a Sassari nel 1978, è sicuramente uno dei personaggi più in voga degli ultimi anni. Sempre divisa tra il suo Paese d’origine, l’Italia, e quello dove vive ormai da anni, l’America, l’ex velina non smette mai di far parlare di sé. Di recente il suo nome è finito nel mirino del gossip, in particolare per quanto riguarda la sua vita privata e il divorzio da Brian Perri, dal quale ha avuto la piccola Skyler Eva.