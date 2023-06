Il bikini più bello dell’estate? Quello di Ludovica Valli: semplice, comodo e con un prezzo che mette d’accordo tutte

Ludovica Valli suggerisce il bikini perfetto (e non troppo costoso) per l’estate 2023: ideale per chi cerca la comodità ma senza rinunciare allo stile.

È ufficiale: dopo una primavera dal clima incerto, l’estate è ufficialmente arrivata. E non solo sul calendario. Le temperature sono schizzate alle stelle e per tutti è arrivato il tempo dei primi tuffi in mare. C’è chi si è già concesso una giornata relax in spiaggia e chi si sta organizzando per la prima tintarella, scegliendo il costume giusto per inaugurare la stagione. Chi non compra almeno un bikini nuovo ogni estate per dare nuovo colore al guardaroba da spiaggia? Ebbene, se sei in cerca di suggerimenti, uno preziosissimo arriva dai social di Ludovica Valli.

Nei giorni scorsi l’influencer, ex tronista di Uomini e Donne e sorella di Beatrice Valli, ha indossato un modellino che potrebbe mettere d’accordo davvero tutte. Semplice ma non troppo, unisce comodità a stile e il prezzo non è proibitivo come quello di molti costumi che impazzano sul web. In seguito tutti i dettagli del coloratissimo due pezzi.

Un bikini semplice ma non banale: lasciati ispirare da Ludovica Valli

Ami il pizzo sangallo e non puoi farne a meno in estate? Quest’anno potresti averlo anche sul tuo costume. La dritta arriva dal profilo Instagram di uno degli ex volti di Uomini e Donne più amati di sempre, Ludovica Valli. L’ex tronista, ora nota influencer e mamma di due splendidi bambini, ha dato il via alla sua estate indossando diversi costumi, uno più bello dell’altro. A colpire le fan è stato in particolare un due pezzi di colore rosa, fresco, comodo ma allo stesso tempo raffinato. Di che modello si tratta?

Come riporta la pagina Instagram Closet_Italy, si tratta del Bikini Nizza Sangallo del brand Smmrbeachwear. Un modello caratterizzato da top con ferretto (senza coppa) e comodissime bretelle regolabili e slip girovita a punta, che allunga la figura, con rouche laterali. Il prezzo è di 75 euro e, come riporta il sito ufficiale del brand, è possibile acquistare il costume anche nella sua variante bianca, ma non solo.

Con soli 4 euro in più, è disponibile anche il modello intero (Capri Sangallo), caratterizzato dallo stesso ricamo sangallo, stesse bretelle regolabile e scollo del top. Anche questo modello presenta la variante bianca e quella rosa. E tu, hai già scelto il costume che ti accompagnerà in questa calda estate 2023? Questo di Ludovica è perfetto per chi vuole essere notata ma senza eccedere.