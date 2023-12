Ikea, novità clamorosa: altro che antifurti, con pochi euro la tua casa è al sicuro

Non serve spendere tanti soldi in antifurti, con questo sistema dell’Ikea la tua casa sarà più sicura che mai a poco prezzo.

Chi non vorrebbe vivere in una casa sicura e che faccia sentire sempre a proprio agio e protetti? Non importa quale sia il luogo in cui vivi, che si tratti di una casa indipendente o di un appartamento in città, sentirsi sicuri al cento per cento è importante per poter vivere bene e serenamente. Al giorno d’oggi, con tutto quello che si sente in giro, è normale sentirsi in pericolo e anche un po’ in ansia, addirittura in casa propria.

Se poi abbiamo magari una famiglia, dei bambini, degli animali domestici in casa che vorremmo ulteriormente proteggere, ci possiamo sentire ancora più preoccupati, agitati, tanto da non dormire più sonni tranquilli. Come fare? Installare un antifurto o un sistema di allarme sofisticato è una soluzione ma è anche un grande investimento economico. E se ti dicessimo che l’Ikea ha una soluzione per voi? Con pochi euro tornerai a stare sereno.

Con questa trovata dell’Ikea la tua casa sarà al sicuro con pochi euro: niente allarmi e antifurti costosi

L’Ikea ne sa una più del diavolo: sempre prodotti nuovi e utili ad un costo molto competitivo messi in vendita dal noto brand di mobili svedese che ha ormai da tanti anni riempito le nostre case dalla cucina, al bagno, alle camere, al giardino. Ma questa volta si è davvero superata: ha infatti messo sul mercato un sistema di sicurezza per la tua casa che non puoi farti sfuggire. Ha diversi usi veramente utili e un prezzo da capogiro: ecco di che cosa si tratta.

Un pratico sensore di movimento che potete installare facilmente senza alcun supporto tecnico di alcun tipo. Basta acquistarlo in un mobilificio Ikea o sul portale online dell’azienda, portarlo a casa e posizionarlo dove più vi sembra utile. Potete metterlo vicino alle finestre o alle porte in modo che rilevi movimenti sospetti e vi allerti immediatamente. Ma non solo!

Rileva anche le perdite d’acqua, ad esempio di una lavatrice. Vi basterà posizionarlo sotto l’elettrodomestico in funzione e vi allerterà qualora ci fosse una fuoriuscita indesiderata di liquido. Tutto questo ve lo potete portare a casa per la modica cifra di 7,90 euro. Incredibile ma vero.