San Valentino è la festa degli innamorati, l’occasione perfetta per stupire la dolce metà con un regalo originale e romantico. Volete stupirla con qualcosa di diverso dal solito e siete alla ricerca di idee personalizzate? Oppure quest’anno volete proprio esagerare e lasciarla a bocca aperta? Abbiamo scelto per voi alcune proposte tra i migliori regali di San Valentino per lei, non dovete far altro che scovare quella giusta per le vostre esigenze e donare alla vostra compagna una festa degli innamorati davvero speciale.

Regali romantici per lei

Non abbiate paura di esagerare, per il prossimo 14 febbraio. Ad ogni ragazza fa piacere sentirsi coccolata, e un regalo a volte è proprio ciò che ci vuole. Dunque, se avete già organizzato una serata speciale con cenetta romantica, non vi resta che scegliere il regalo giusto per la vostra lei. Tra le idee più romantiche, che però non passano mai di moda, ci sono i gioielli.

Un anello

Foto www.swarovski.com/

Si tratta del dono perfetto, soprattutto se non avete problemi di budget. Qualsiasi cosa luccichi sarà sicuramente molto apprezzata dalla vostra partner. Occhio ai suoi gusti e alle sue abitudini, però!

Tazzina da caffè con scritto Ti Amo

Foto www.olalla.it

Se la vostra compagna è amante del caffè, perché non regalarle una tenera tazzina con messaggio segreto? La scritta, infatti, sarà proprio in fondo alla tazzina, così potrà leggerla subito dopo aver terminato il suo caffè! Una sorpresa molto romantica.

Lettera d’amore e mazzo di fiori

Foto www.thecolvinco.com

Ricevere una lettera d’amore dal proprio partner accompagnata da un tenero mazzo di fiori è un regalo già che romantico, perfetto per festeggiare al meglio il giorno di San Valentino. Quindi, se siete a corto di idee e volete stupire la vostra partner con un regalo semplice ma d’effetto, questa è la scelta giusta! Questa è anche un’idea regalo per le coppie che vivono a distanza: potreste farle recapitare i fiori e la lettera direttamente a casa.

Orsacchiotto peluche

Foto Amazon

Le ragazze romantiche non desiderano solo anelli e regali particolari, anche un semplice orsacchiotto peluche può renderle più che contente. Questo orsacchiotto, ad esempio, è perfetto per San Valentino perché riporta la scritta “Ti Amo”!

Weekend fuori porta

Un fine settimana all’insegna del romanticismo: prenotate un weekend in una delle città più belle e romantiche come Venezia o Firenze! Anche la Capitale può regalare grandi emozioni.

Regali San Valentino personalizzati per lei

Se saprete essere originali, riuscirete a conquistare la vostra donna anche con una spesa minima. Tra i regali più graditi ci sono sicuramente quelli personalizzati: tazze, cuscini, magliette, portachiavi e molto altro, non dovete far altro che lasciar correre la fantasia. Ecco una raccolta di idee più che originali e apprezzate dalle donne di tutte le età!

Lampada LED con foto

Foto www.troppotogo.it

Un regalo sempre più in voga è la lampada LED personalizzata con foto e testo, un’idea romantica e originale per stupire la partner!

Cuore in legno personalizzato

Foto www.amazon.it

Un’idea romantica e personalizzata è il cuore in legno con la scritta e i nomi. Un ottimo modo per sorprenderla, specialmente se ama decorare la casa!

Piastra GHD

Foto www.ghdhair.com

Non è un regalo poi così economico, ma se la vostra compagna ama prendersi cura dei suoi capelli ed è alla ricerca di prodotti di qualità, sicuramente sarà felicissima di ricevere una piastra GHD personalizzata!

Regali fai da te

Se manualmente non ve la cavate male, potreste pensare a qualcosa di davvero particolare. Un bel regalo di San Valentino fatto in casa sarà senza dubbio la sorpresa più bella che potrete fare alla vostra dolce metà. Di idee sul web ce ne sono tantissime, eccone due da cui trarre ispirazione.

Cuore con sughero

Un’idea romantica e fai da te super personalizzata: procuratevi numerosi tappi di sughero e un cartoncino colorato, dopodiché con l’aiuto della colla attaccate i tappi sul cartoncino seguendo la sagoma di un cuore. Con un pennarello scriveteci una frase romantica e il gioco è fatto!

Torta

Non importa se siete o bravi o meno in cucina, seguendo una ricetta passo dopo passo della torta per San Valentino potrete stupire la vostra partner con un delizioso dolce a forma di cuore! La lascerete senza parole.