Continuiamo a ripeterci che quello del 2020 sarà “un Natale diverso”. Quello che è sicuro, però, è che sarà sicuramente più bello se passato con l’abbigliamento da casa e gli accessori giusti.

Proprio così. Quest’anno tra i regali di Natale via libera a pigiami, pantofole e calze caldissime. Passando tantissimo tempo in casa, perché non regalarsi una coccola anche in fatto d’abbigliamento, scegliendo un pigiama particolare o un paio di ciabatte natalizie e non.

Se siete indecise e non sapete proprio da dove cominciare, noi abbiamo selezionato per voi i migliori accessori per dormire da regalare a Natale.

Pigiami, per tutti i gusti e per tutte le tasche

Il pigiama, si sa, è il capo per dormire per eccellenza. Non bisogna però pensare a pigiami tristi o monocolore, perché quest’anno sono tantissime le proposte particolari, a fantasia o in materiali “preziosi”.

Se desiderate un pigiama colorato dalla fantasia floreale, sicuramente vi innamorerete di quello proposto da Uniqlo. Questo modello in particolare, disponibile in blu e giallo, è realizzato in collaborazione con Princesse tam.tam ed è perfetto per tutti i vostri momenti di relax.

Il pigiama proposto dal brand giapponese è realizzato in un lucente tessuto in 100% rayon con armatura in raso ed è stato pensato ponendo particolare attenzione sia al materiale che alla vestibilità. Un prodotto dal design delicato, dallo scollo profondo e che riduce al minimo le cuciture, risultando morbido e piacevole al tatto e sulla pelle.

Foto Uniqlo | Pigiama Princesse tam.tam rayon misto raso maniche lunghe donna

Se invece siete alla ricerca di un pigiama da regalare più spiritoso, il modello proposto da Asos Design è realizzato in cotone e sia la maglia che il pantalone presentano delle simpatiche fette di pizza.

Foto Asos | Asos Design – Pigiama nero e bianco composto da leggings e t-shirt con pizza al taglio

Camicie da notte, la perfetta alternativa al pigiama

Per tutte coloro che non amano particolarmente i pigiami, si può pensare ad una comoda e pratica camicia da notte.

H&M ne propone di tantissime e quest’anno, in particolare, dedicate le stampa su questi capi ai personaggi dei vostri cartoni animati preferiti. Da Alice nel paese delle meraviglie a Lola e Bugs Bunny, queste camicie da notte hanno una linea dritta e sono realizzate in jersey di cotone.

Foto H&M | Camicia da notte con stampa

Se invece pensate di regalare un modello di camicia da notte più adulto, noi vi proponiamo il modello karma nuisette di Etam, disponibile su Zalando.

Questa camicia da notte, disponibile in nero e bianco, ha vestibilità corta con schiena scoperta e dettagli in pizzo, davvero iper femminile.

Foto Zalando| KARMA NUISETTE – Camicia da notte

Ciabatte, low budget e luxury da regalare a Natale

Tra i regali di Natale perfetti per la notte possono mancare delle ciabatte? Assolutamente no. Proprio per questo abbiamo pensato di proporvi due alternative, una low cost e una luxury.

Per l’alternativa low cost abbiamo scelto le pantofole trapuntate lilla di Asos Design, un modello realizzato in morbida pelliccia sintetica. Perfette per stare in casa senza rinunciare ad essere trendy.

Foto Asos | ASOS DESIGN – Zoe – Pantofole trapuntate lilla

Per quanto riguarda invece la proposta luxury, vi proponiamo le slip-on Dreamy di Louis Vuitton, morbide e create in una lussuosa pelliccia di visone e con gli iconici monogram del brand. Un modello davvero stiloso e perfetto da regalare alle fashion victim del vostro cuore.

Foto Louis Vuitton | Slip-on Dreamy

Coperte e vestaglie

Se invece di pigiami e ciabatte volete puntare a qualcosa di diverso, potreste puntare su un bel piumone particolare o su una vestaglia.

Tra tutte, noi abbiamo pensato di segnalarvi un capo che è il mix perfetto tra coperta e vestaglia. Questa felpa con cappuccio oversize venduta su Amazon è realizzata in lana e sharpa e fornisce comodità e morbidezza. Inoltre, ha una grande tasca laterale che può contenere di tutto: una bottiglia, la boule dell’acqua calda e i vostri snack preferiti.

Questa felpa, disponibile in diverse fantasie, è adatta sia agli adulti che ai bambini e potrebbe essere un regalo davvero inaspettato e originale.

Foto Amazon | Felpa coperta con cappuccio oversize

Se invece volete rimanere sul classico, vi proponiamo una delle bellissime coperte disponibili da Maisons du Monde. Questo prodotto è realizzato in pelliccia ecologica ed è disponibile in diverse colorazioni.