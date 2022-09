Piercing all’orecchio: le idee cool a cui ispirarsi

Non è mai troppo tardi per indossare un nuovo piercing all’orecchio: qualora la decisione sia già stata presa, con tanto di appuntamento fissato con il piercer di fiducia, a mancare ora è soltanto l‘ispirazione. Esistono svariate possibilità per adornare le proprie orecchie in modo grazioso con gioielli di varie forme e dimensioni, combinandoli in modi sempre diversi in base a personale gusto e identità.

Tanti sono oggi i centri specializzati in merito, ed ancor di più i professionisti formati a dar vita a piccoli capolavori da poter sfoggiare permanentemente sul proprio corpo. In che modo? Ecco serviti di seguito tutti gli spunti più stilosi del web!

Piercing all’orecchio: le Inspo che cercavi

Foto Pinterest | mariatash

Apriamo le danze con questa lucente composizione: il ruolo protagonista è senza ombra di dubbio affidato al rook, sobrio ma con applicazioni pendenti ad attirare inevitabilmente l’attenzione.

Foto Pinterest| mariatash

Sei incosciamente attirata dal verde smeraldo? Poco sopra un’alternativa per te: gli swaroskij neutri creano un’irresistibile gioco di luce con le pietre colorate per un risultato strepitoso.

Foto Pinterest | mariatash

Se, invece, extra è la tua parola preferita ecco come indossare i piercing in modo creativo: il trago è occupato da un gioiello floreale, mentre charms e catene si alternano per dare origine ad una combo tanto accattivante quanto inaspettata.