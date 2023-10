L’uomo non è gradito in tre luoghi sulla terra ed in alcuni di questi si troverebbe davvero in pericolo o metterebbe a rischio chi ci vive.

Ormai è possibile visitare qualsiasi posto nel mondo. Ci sono tour organizzati per raggiungere anche i luoghi più impensabili e, a volte, anche pericolosi. Infatti, avventurarsi nel mondo non è sempre solo bello e interessante.

Ci sono alcuni luoghi sulla terra in cui infatti l’uomo è sgradito. Ci sono degli animali che abitano questi posti che sono i reali padroni di quel dato habitat quindi l’uomo può trovarsi qui in pericolo oppure mettere a repentaglio la vita e il riprodursi di questi esseri viventi.

I tre luoghi sulla terra dove gli essere umani non sono graditi: ecco quali sono

Nell’Oceano c’è un’isola che si chiama “Isola della desolazione”. Qui abitano dei serpenti, in particolare le vipere dell’isola della desolazione, che sono una specie endemica del posto. Sono serpenti particolarmente velenosi (i più velenosi al di fuori delle regioni tropicali). Per questo motivo i visitatori hanno il divieto di accedere all’isola.

Il secondo luogo è l’“Isola di Natale” che si trova nell’Oceano Indiano ed è nota per la sua popolazione di granchi rossi che ogni anno, fra ottobre e dicembre, emergono dalla terra per migrare in mare e riprodursi. Durante questo periodo viene impedito l’accesso umano a determinate aree dell’isola proprio per evitare impedimenti e pericoli per questo fenomeno. Gli abitanti dell’isola ogni anno aiutano i granchi nel loro percorso costruendo ponti e tunnel sotterrai che permettano a questi crostacei di arrivare al mare in sicurezza.

Un altro luogo in cui non è gradita la presenza dell’uomo è l’“Isola di Komodo” in Indonesia, famosa proprio per la presenza di questo rettile preistorico (che è il più grande rettile vivente al mondo). In realtà l’Isola è aperta ai visitatori anche se il governo indonesiano ha pianificato più volte la chiusura ai turisti proprio per tutelare la vita di queste lucertole giganti. L’uomo infatti può influenzare le abitudini di accoppiamento del komodo e quindi mettere a repentaglio la sopravvivenza della specie.

Per questo molte volte è semplicemente regolamentato il passaggio dei turisti sull’isola mediante il pagamento di un biglietto. In questo modo viene limitato il flusso di visitatori che arriva sull’isola. Questi luoghi probabilmente sarebbero molto belli da vedere se non fosse che l’uomo non è gradito perché potrebbe essere lui stesso in pericolo ma soprattutto la sua presenza può mettere a rischio la sopravvivenza di queste specie che abitano questi posti.