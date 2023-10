I sonnellini pomeridiani possono influenzare la durata della tua vita: ecco come

I sonnellini pomeridiani sono utili per ricaricarsi ma vanno fatti nella maniera opportuna. Da loro può dipendere la durata della vita.

Dopo una lunga mattinata a lavoro, in casa o in giro a sbrigare delle faccende, non c’è niente di meglio che concedersi un bel riposo. I sonnellini pomeridiani possono essere molto rigeneranti ma non di rado succede che ci si sveglia da questi ancora più stanchi. Alcuni studi hanno dimostrato che c’è una durata ottimale che dovrebbero avere i sonnellini pomeridiani. Durate superiori, infatti, potrebbero influenzare la durata della propria vita, accorciandola.

Dai sonnellini pomeridiani dipende la durata della propria vita: ecco perché

L’esperta del sonno e neuroscienzata Chelsie Rohrscheib ha dicharato che le persone che sono generalmente sane e hanno un buon sonno durante la notte, traggono beneficio da brevi sonnellini pomeridiani, soprattutto sulla salute del cervello e del cuore e sulla longevità.

È importante che i sonnellini pomeridiani durino fra i 10-20 minuti. Il riposo in questo modo ha molti effetti positivi: giova sulla funzione cognitiva, sull’umore, sulla produttività e sull’energia. Non solo…ma aiutano anche a ridurre lo stress, rendono più efficiente il sistema immunitario, abbassano la pressione sanguigna e aiutano il corpo a riprendersi da situazioni piene di pressione.

Dello stesso avviso anche il dottor Raj Dasgupta, capo consulente medico di Sleep Advisor, che ha dichiarato che i sonnellini pomeridiani non devono superare i 30 minuti per evitare di entrare nelle fasi più profonde del sonno. Secondo lo specialista, dopo sonnellini pomeridiani più lunghi di 30 minuti è più probabile sperimentare l’inerzia del sonno, quella sensazione di sentirsi ancora più stanco dopo aver dormito. Inoltre può interferire sul sono notturno.

La dottoressa Rohrscheib ha detto che i sonnellini pomeridiani possono essere associati a cattiva salute e a una durata di vita ridotta perché le persone che fanno costantemente lunghi sonnellini probabilmente di notte dormono male e/o poco, una condizione che può esser molto negativa e rischiosa perché può sfociare in malattie cardiovascolari, diabete, cancro, obesità, condizioni neurodegenerative, problemi ormonali e del sistema immunitario. Inoltre, sempre secondo la specialista, chi fa lunghi sonnellini pomeridiani può soffrire più facilmente di apnea notturna.

Secondo il dottor Dasgupta, avere spesso bisogno di lunghi sonnellini può anche essere un segno che qualcosa non va. Secondo lo specialista, se si ha l’opportunità di dormire al pomeriggio, si può approfittare facendo un breve sonnellino che può aiutare a migliorare la propria vigilanza e produttività. Ma c’è un avvertimento importante: “Fare un pisolino costantemente alla stessa ora può abituare il tuo corpo ai pisolini durante il giorno.” Quindi chi dorme bene di notte, probabilmente non sentirà il bisogno di fare un pisolino pomeridiano.