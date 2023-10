I semi del melone fanno bene al nostro corpo, non gettateli

Vi sorprenderà la quantità di benessere che i semi del melone possiedono e che abbiamo sempre erroneamente buttato.

I semi del melone sono un ingrediente particolarmente pregiato. Ridurre lo spreco al giorno d’oggi è fondamentale sia per un risparmio economico che per il benessere del pianeta. I semi del melone insieme ai semi di canapa, di chia, di girasole e molti altri sono classificati come “semi del benessere” e sono anche oleosi.

I semi del melone contengono infatti una grande quantità di proteine: arginina, ottima per la riduzione del grasso corporeo, glutammico che serve per le funzionalità cerebrali e il triptofano, che è un amminoacido essenziale. Nei semi di melone sono anche stati individuati: tocoferolo, fitoestrogeni, acidi fenolici e altre molecole fondamentali per il nostro benessere. I semi del melone sono in realtà commestibili e possono essere utilizzati per diverse ricette o per fare spuntini, mettendoli nello yogurt insieme ad un aperitivo. Sono composti da 4 grammi di fibra, sali minerali, da vitamine del gruppo B, A ed E.

Proprietà dei semi di melone

La quantità di semi del melone che si possono assumere giornalmente è pari a 30 grammi. Se superata questa dose si può rischiare un aumento di peso. Le proprietà che donano al nostro corpo questi semi sono davvero tante:

Proprietà regolarizzanti : sono ricchi di proteine ottime per il nostro corpo.

: sono ricchi di proteine ottime per il nostro corpo. Proprietà preventive : gli estratti vegetali dei semi bloccano la moltiplicazione delle cellule tumorali.

: gli estratti vegetali dei semi bloccano la moltiplicazione delle cellule tumorali. Proprietà antiossidanti : utili per lo stress.

: utili per lo stress. Proprietà utili per il cuore e per la pelle : nei semi si trovano proprietà cardioprotettive in quanto vi è una buona presenza di grassi insaturi e di potassio e magnesio utili per la pressione arteriosa. Inoltre una piccola quantità dei semi di melone ossigena il sangue e dona un effetto tranquillizzante. I semi del melone sono composti dallo zinco che serve rinnovare i tessuti. è utile per la fertilità maschile, e ha un effetto benefico per il sonno.

: nei semi si trovano proprietà cardioprotettive in quanto vi è una buona presenza di grassi insaturi e di potassio e magnesio utili per la pressione arteriosa. Inoltre una piccola quantità dei semi di melone ossigena il sangue e dona un effetto tranquillizzante. I semi del melone sono composti dallo zinco che serve rinnovare i tessuti. è utile per la fertilità maschile, e ha un effetto benefico per il sonno. Proprietà antimicrobiche: agisce contro i batteri. Ha inoltre proprietà antinfiammatorie e analgesiche.

I semi si possono anche tostare: una volta rimossi i residui di melone bisogna sciacquarli sotto l’acqua corrente, tamponarli e metterli in una padella antiaderente riscaldata a fuoco lento. E’ necessario scaldarli qualche minuto al fine di renderli più scuri. Dai semi si possono ottenere diversi cibi tra cui uno snack proteico: si devono prima frullare i semi con datteri e mandorle. Con il composto formiamo delle barrette da riporre in frigo e consumare all’occorrenza.