I segni zodiacali con cui è difficile discutere perché vogliono sempre avere ragione (a prescindere da tutto)

L’astrologia appassiona tantissime persone, compreso chi fatica ad ammetterlo perché non desidera passare per credulone o, peggio ancora, come qualcuno che non è in grado di prendere una decisione in autonomia. Non c’è certamente niente di male nel consultare quello che dice il proprio astrologo di riferimento, specialmente se si vive una fase di dubbio al lavoro o in amore, anche se sarebbe bene non farsi condizionare troppo.

In realtà, questa disciplina, se così la possiamo chiamare, può essere interessante anche per capire qualcosa in più in merito al carattere di amici e familiari. Raramente non ci sarà una reale corrispondenza tra le caratteristiche dei vari segni zodiacali e la nostra personalità o quella degli altri, anzi conoscendo l’ascendente il quadro sarà ancora più completo, a maggior ragione se si è avuta una diatriba con qualcuno.

Andare d’accordo con alcuni segni zodiacali è difficile

Trovare un punto di incontro con chi abbiamo vicino, sia che si tratti di un parente sia di un amico o del partner, non è sempre così semplice. A volte questo può accadere perché magari uno dei due può avere una giornata storta ed essere meno accomodante del solito, in altri casi perché ci stiamo rapportando con qualcuno che non ha alcun interesse a trovare una mediazione. Sono in tanti infatti a credere di avere ragione in modo perenne e a non ammettere mai di avere torto, anche se questo può portare a litigi anche piuttosto pesanti.

Si tratta in realtà di un atteggiamento che caratterizza soprattutto alcuni segni zodiacali, anche se crederlo potrebbe essere sorprendente per alcuni. Vediamo se tra questi c’è anche il tuo.

Il Leone (nati dal 22 luglio al 22 agosto) è uno dei segni zodiacali più decisi e impetuosi, raramente è disposto a fare marcia indietro quando ha una convinzione. Anzi, spesso fa il possibile per far cambiare idea anche agli altri, così da far loro credere che la sua presa di posizione sia corretta. A quel punto chi ha vicino non può che abbandonare il discorso, discutere è praticamente inutile.

La Vergine (nati dal 23 agosto al 22 settembre) è nota per la sua precisione e la sua attenzione ai dettagli, quando arriva a discutere con qualcuno cerca di farlo senza alzare troppo i toni. Raramente accetta però di “perdere” con i suoi affetti più cari.

L’Acquario (nati dal 21 gennaio al 19 febbraio) a volte appare anticonformista, ma non riesce quasi mai a resistere a quello che ritiene un sano dibattito perché gli permette di recepire informazioni sul suo interlocutore. Non riesce a ignorare quando qualcuno ammette un errore, ma allo stesso tempo fa il possibile per difendere la sua opinione a tutti i costi.