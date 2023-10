I kiwi sono il super food del periodo, ma fa davvero bene mangiarne tanti: la verità non è così scontata

I kiwi sono l’attuale super food, ma consumarne molti fa davvero bene o può comportare anche dei rischi per la salute?

Il kiwi è un frutto molto apprezzato e consumato in tutto il mondo, per il suo gusto peculiare e tutta una serie di benefici per la salute. Tanto che, negli ultimi anni, è stato annoverato tra i super food, ovvero quegli alimenti che hanno numerosi effetti benefici per il benessere generale. Il kiwi è ricco di vitamina C, antiossidanti e fibre, ed è considerato un valido alleato per molte patologie. Come ogni cosa, anche per il kiwi è importante esaminare pro e contro legati al suo consumo.

Ecco tutta la verità sui kiwi: i benefici e i possibili rischi associati ad un consumo eccessivo. La scelta migliore è sempre una dieta equilibrata.

Kiwi: i benefici di questo super food

Questo frutto è molto apprezzato per una serie di benefici per la salute. I kiwi hanno molte caratteristiche interessanti:

Ricchi di vitamina C. I kiwi sono un’ottima fonte di vitamina C, importantissima nel rafforzare il sistema immunitario e nel contrastare l’azione dei radicali liberi . In questo modo rallentano l’invecchiamento delle cellule (riducono rughe e segni di invecchiamento) e ostacolano molte patologie, come le malattie cardiovascolari.

Ricchi di fibre. La quantità di fibre che contengono i kiwi aiuta a migliorare la salute dell’intestino , controllando i livelli glicemici e aiutando nella prevenzione di molte patologie, come il diabete di tipo 2.

Antiossidanti. I kiwi contengono molti antiossidanti, come la vitamina E e il betacarotene. L’azione antiossidante dei kiwi aiuta a combattere lo stress ossidativo, a proteggere le cellule dall’invecchiamento e a prevenire la formazione di tumori.

I possibili rischi legati ad un consumo eccessivo di kiwi

Sebbene i kiwi offrano molti benefici per la salute, vanno considerati anche alcuni aspetti legati ad un consumo eccessivo. Consumare troppi antiossidanti potrebbe avere effetti negativi.

Reazioni cutanee. Alcune persone possono essere allergiche al kiwi. I sintomi vanno da reazioni allergiche varie, come prurito, gonfiore o eruzioni cutanee.

Calcoli renali. I kiwi sono ricchi di ossalati, delle sostanze che, quando superano una determinata dose, possono favorire osteoporosi, anemie e calcoli renali, nei soggetti predisposti. Bisogna considerare bene la propria storia familiare e consumare questo frutto con moderazione o eliminarlo del tutto. Ciò che è fondamentale è consultare il proprio medico per qualsiasi dubbio.

Il consiglio è sempre e solo uno: consumare tutti gli alimenti con moderazione. Anche nel caso di un alimento così benefico come il kiwi, bisogna considerare sempre gli effetti negativi e i rischi legati ad un consumo eccessivo. Anche questo super food non va sottovalutato!